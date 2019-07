Denuncian cerca de 80 despidos injustificados

Acusan al alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, de despido injustificado, además de no entregar a los trabajadores lo que consideran "por Ley les corresponde".

Roberto González dijo que hace unos dos meses se empezaron a dar de baja a personal de diferentes áreas del Ayuntamiento y del Simas, y estima que son al menos 80 personas que como él, se integraron en enero a la administración municipal, pero sin notificación alguna se les dejó de pagar su quincena y a hasta ahora no ha habido ningún acercamiento para hablar sobre el motivo de su baja y se les otorgue su liquidación.

Acusó que incluso se tienen conocimiento que se contrató a personal para desempeñar las funciones que ellos realizaban, pero con un sueldo muy superior a los que percibían.

Roberto González atribuyó el despido por un "berrinche" del edil, puesto que son militantes del Partido del Trabajo (PT), pero al no acudir a un evento convocado por el diputado de Morena Javier Borrego a la ciudad de Gómez Palacio, debido a que ya se tenía una actividad programada en el Comité Municipal del partido, ordenó que se les diera de baja.

Recordó que por acuerdo de facto se puso a disposición la estructura política para sacar adelante la elección y desde luego se estableció el compromiso de darles trabajo, pero reprochó que no se respetó dicho acuerdo.

"Se estuvo despidiendo mucha gente, compañeros que le ayudaron en su campaña y había un compromiso con ellos, pero el problema es que estuvo metiendo a delegados de la CTM y a mucha gente y el único pretexto que tiene es que no daban el ancho y se le dijo que ya había rebasado el presupuesto de la nómina y se agarró corriendo a la gente que le ayudó", dijo el extrabajador.

Declaró que en su caso se desempeñaba como auxiliar administrativo en la Secretaria del Ayuntamiento con un sueldo quincenal de 4 mil pesos, pero resulta que casi de inmediato su puesto fue ocupado por otra persona con un sueldo superior y hay otros ejemplos como el de una persona que recientemente se contrató para apoyar en Salud Municipal que es originario de San Pedro y percibe un sueldo de 14 mil pesos quincenales.

"No nos dijeron nada, nomás ya no nos pagaron y hasta ahorita no ha habido ni un acercamiento, ni para entregar finiquito, ni nada, y todas esas situaciones son porque pensamos diferentes a como se están haciendo las cosas, porque hay un vacío de poder y luego hizo berrinche porque acudimos a una reunión del partido y él tenía comprometido llevar 15 camiones con gente a un evento que organizó el diputado Javier Borrego en Gómez, pero resulta que solo llenó un camión y medio, que son unas 60 personas y pues por eso se enojó y ordenó que se nos despidiera", concluyó.