Caeleb Dressel gana tres oros

Caeleb Dressel hizo historia de nuevo en el Mundial de natación.

El estadounidense ganó tres medallas de oro en apenas dos horas ayer, repitiendo su logro de hace dos años en Budapest.

Dressel tiene seis oros y siete medallas en total cuando le falta una jornada a la competencia. Empató el récord de Michael Phelps de siete medallas _ todas de oro _ en un mismo campeonato mundial en 2017.

"No fue fácil en el 17, y no fue fácil este año", declaró Dressel, de 22. "No quiero que sea fácil, la verdad que no".

Dressel coronó su noche excepcional con el primer largo del victorioso relevo mixto de 4x100 estilo libre. Se sumó a Zach Apple, Mallory Comerford y Simone Manuel para fijar el récord mundial de 3 minutos y 19,4 segundos.

Eso rebajó la marca de 3:19,60 fijada en el mundial de 2017.

Dressel abrió la noche con una victoria en los 50 metros libres para completar la barrida en 50-100 libres. Tocó la pared en 21,04 segundos, mejorando la marca para los campeonatos fijada por el brasileño César Cielo en el mundial de 2009 en Roma.

Apenas 34 minutos después, Dressel ganó el oro en los 100 metros estilo mariposa en 49,66, una noche después de romperle el récord mundial a Phelps en semifinales.