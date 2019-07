Quinta donde murió menor no está en padrón: Protección Civil

La Dirección de Protección Civil de Lerdo no tiene registrada en su padrón a la quinta ubicada en el fraccionamiento Jardines del Periférico donde un menor de 5 años perdió la vida ahogado el pasado jueves.

Vicente García, titular de la dependencia, comentó que el próximo lunes se reunirá con la Dirección de Prevención Social a cargo de Cecilio Medina para revisar si este lugar se rentaba al público en general o si solo se trata de una casa particular y facilitaron la alberca a una amistad y/o familiar.

"Desconocemos, pero si es quinta y vemos que tenía anuncios de que era una quinta, se renta y tiene teléfono, entonces sí tenemos que actuar sobre ellos", mencionó.

Si se trata de una quinta abierta al público, debe encontrarse en condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad para protección de los usuarios.

Dentro de las revisiones que hace Protección Civil, se verifica que estos espacios cuenten con medidas básicas como personal de seguridad, salvavidas, inflables y botiquín de primeros auxilios así como rutas de evacuación y la señalética adecuada para guiar a las personas hacia lugares seguros.

El director de Protección Civil dijo que en Lerdo se tiene un registro de alrededor de 65 quintas, mismas que se encuentran en constante revisión e insistió que el lugar donde se registró dicho accidente no la tenían ubicada.

"No teníamos conocimiento de esa quinta porque no la tenemos registrada, así como muchas más que hay en Lerdo no están registradas, no teníamos conocimiento, checamos nuestra relación de quintas y no la tenemos", afirmó.

No obstante, García exhortó a los padres de familia a no descuidar a sus hijos para evitar tragedias. "Incluso aunque haya guardavidas, estar al pendiente donde andan, que no se metan a lo hondo, los que no saben nadar que no se acerquen a la alberca", apuntó.