Se deslindan de solicitud hecha por CACLAC

Ricardo Torres, secretario de Ayuntamiento de Lerdo, se deslindó sobre la solicitud de información que hizo desde hace más de un mes el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (CACLAC), A.C. respecto a un posible nuevo desarrollo inmobiliario cuya construcción inició sin permisos ni licencia de funcionamiento en la manzana de la calle Zarco oriente No. 407, entre Juárez y Coahuila de la zona Centro.

"En mi caso, como secretario del Ayuntamiento no manejo esa línea, obviamente quien es el encargado de ese tema es el departamento de Obras Públicas y ahí es donde se tramitan todos los permisos, yo considero que usted debería de ir ahí (a preguntar)", dijo.

Fue el pasado 17 de junio de 2019 que el Colegio de Arquitectos entregó nuevamente un oficio al Ayuntamiento de Lerdo directamente al secretario del Ayuntamiento Ricardo Torres con copia a la comisión de regidores de Obras Públicas solicitando informes. El oficio fue recibido el 18 de junio por la Secretaría del Ayuntamiento según los sellos expuestos.

El organismo colegiado expresa que ha recibido solicitudes de apoyo por parte de los vecinos de la colonia Centro para clarificar información en el sentido de que no hay disposición de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para proporcionar documentación referente al desarrollo inmobiliario que se construye en dicho sector cuando es su derecho y de conformidad con las leyes vigentes sobre las obras en proceso que se ejecutan en la calle Juárez hasta la calle Coahuila (por la Zarco) y que es colindante al predio marcado con el número 333 de la calle Ocampo.

"Me giraron un oficio con copia, yo no recuerdo exactamente (lo que solicitaron) pero yo le repito, quien maneja todo eso es el departamento (de Obras Públicos), yo creo, desde mi punto de vista que no tenemos nada, pero nada que ocultar si es una obra que tiene o no tiene permiso, si es una obra que inició sin iniciar todos los trámites que se requieren, sería cuestión de preguntar y si no tiene permiso, licencias de construcción y todas esas cosas es obvio que tienen que clausurar la obra, porque aquí nadie, hasta lo que yo entiendo, está por encima de la Ley y nosotros tenemos que hacer valer la ley y los reglamentos que nosotros no los hicimos, los aplicamos nada más", apuntó.

Torres Rodríguez dijo que sí puede intervenir en estos temas pero insistió en que "quien es el responsable directo de todas las obras del Municipio, propias o ajenas, es el departamento de Obras Públicas.

En su momento, Juan José Jiménez, director de Obras Públicas en Lerdo, informó que ya habían obtenido el permiso (sin mostrarlo) y que habían olvidado retirar los sellos, mismos que siguen aunque la obra nuevamente se detuvo unos días, lo que generó suspicacias entre los vecinos quienes creen que no existe tal documentación.