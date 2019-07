Andrés Muñoz, el nuevo 'cañón' de Grandes Ligas

Pese a su corta edad, tiene una auténtica bazuka en su brazo derecho, ya que puede llegar a lanzar hasta 104 millas por hora, codeándose con Jordan Hicks y Aroldis Chapman, taponeros que brillan en las mayores por el poder de sus brazos.

Con tan solo 20 años de edad, el relevista mochiteco Andrés Muñoz debutó en la "Gran Carpa" el pasado 12 de julio con los Padres de San Diego, convirtiéndose en el pelotero nacido en México número 129 que llega a las Mayores.

Muñoz debutó cuando relevó en la sexta entrada al abridor Dinelson Lamet, en un encuentro en el que los Padres perdían de locales 4-0 ante Bravos de Atlanta.

El mexicano hizo lo que sabe hacer muy bien, "tirar lumbre", y su primer lanzamiento fue una recta a 100 millas por hora por el centro del plato que abanicó Nick Markakis, aunque después se vio un poco nervioso y le dio la base por bolas a su rival, pero salió del problema al obligar a Austin Riley a que bateara para doble play. Cerró el inning con la cereza del pastel, un ponche ante el peligroso Brian McCann, quien terminó fallando ante un slider de 87 millas.

Al término del duelo, Muñoz habló con algunos reporteros y dijo que sentirse muy feliz por el debut, y confesó que estaba muy nervioso en el centro del diamante.

"Me siento muy feliz de que salieron las cosas bien y la verdad si estaba muy nervioso, estaba demasiado nervioso, pero se me fue quitando conforme el juego, ese doble play me hizo bajar un poquito la presión, y luego ya con el ponche salió todo bien gracias a Dios".

Mencionó que el momento de recibir la noticia de que lo subirían a Grandes Ligas le dio una gran emoción: "empecé a brincar en el cuarto, se me fue el aire, se me aceleró el corazón… le dije a mi mamá, a mi hermano, a todos".

Muñoz destacó que pese a su corta edad puede establecerse en el mejor beisbol del mundo: "no trato de meterme presión, de decir soy el más joven, o porque tengo 20 años no puedo estar aquí. ¡Claro que puedo estar aquí!, lo he demostrado y lo he demostrado en los años que llevo en ligas menores, entonces gracias a Dios me dieron la oportunidad y no queda otra más que aprovecharla y darle a entender a esta gente (organización de los Padres) que sí estoy listo, y estoy listo para ayudar al equipo".

Dos días después, Muñoz volvió a entrar en un duelo ante los Bravos y sacó cuatro outs sin aceptar carreras ni imparables, mientras que recetó dos chocolates, después colgó dos argollas ante los Marlines de Miami, aunque permitió su primer imparable, pero ponchó a tres enemigos. El pasado miércoles no permitió carreras en un inning ante los Mets de Nueva York.

Este viernes, el juvenil mexicano realizó otro buen trabajo al colgar el cero en la décima entrada ante los Gigantes de San Francisco, no permitió hits ni carreras, no dio bases por bolas y ponchó a dos enemigos.

Muñoz sabe que tener una gran velocidad no le garantizará su estancia en Grandes Ligas si es que no lanza strikes y domina a sus rivales: "la verdad yo no tomo mucho en cuenta la velocidad, yo sé que me ayuda, yo sé que puedo tirar 105 millas, pero si no tiro strikes… para mi lo principal es tirar strikes. Yo me siento muy contento con Dios de que me dio el regalo de tirar duro, y yo lo voy a aprovechar", dijo tras su debut.

El derecho, quien de momento solo tiene la recta de cuatro costuras y el slider en su repertorio, fue firmado por la organización de los Padres en julio de 2015 y es producto de la academia del exligamayorista mexicano Luis Ignacio Ayala. En 2016 debutó en las menores y fue subiendo año con año, hasta recibir la oportunidad en el "Big Show".

Hasta ayer, Muñoz tiene un promedio de velocidad de 100.2 millas por lanzamiento en la campaña 2019, solo por debajo de Jordan Hicks (101.1) y por encima del famoso cubano Aroldis Chapman, quien tiene 99.8, como cerrador de los Yanquis de Nueva York.