La alimentación en el ejercicio

Para mantenerte en el mejor estado, hacer jercicio de fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio de forma regular; definitivamente es una opción que debes de elegir para:

• Contribuir a disminuir el factor de riesgo de sobrepeso y obesidad

• Apoyar la prevención de enfermedades crónicas

• Ayudar a mantener la salud ósea

• Disminuir el riesgo de caídas y fracturas

Una alimentación que se adecúe al tipo de ejercicio que realizas y a tus objetivos del momento, siempre te ayudará a tener mejor desempeño y rendimiento en el deporte.

Si bien un nutriólogo con experiencia en nutrición deportiva puede ayudarte a lograr objetivos como: disminuir grasa corporal, aumentar masa muscular, prepararte adecuadamente para una competencia o rendir lo mejor posible en época de competencias; aquí te decimos cuáles son los nutrimentos clave que no pueden faltar en tu alimentación si eres deportista.

¿Qué no debe faltar en la alimentación si haces deporte?

Cereales, frutas y verduras, lácteos y leguminosas. Fuente principal de energía para deportistas

•Forman reservas de energía en el músculo

•Dan energía de manera efectiva y rápida para realizar ejercicio

•Retrasan la fatiga

¿Cuándo consumirlos?

•Antes de realizar ejercicio

•Después de realizar ejercicio.

•Durante el ejercicio, si tu actividad física dura más de 1 o 1.5 horas.

Pollo, carne, pescado, leche, queso, huevo, leguminosas.

•Apoyan la formación de músculos

•Ayudan a la reparación de los músculos utilizados en el ejercicio

¿Cuándo consumirlas?

•Después de hacer ejercicio.

Agua, leche, té, jugos, bebidas deportivas

•Previene deshidratación evitando

•Bajo rendimiento

•Irritabilidad

•Lesiones y deshidratación

Como puedes ver, la leche y sus derivados, por sus nutrimentos puede ser incluida en tu dieta al realizar deporte como un alimento líquido efectivo para la rehidratación después del ejercicio, además de darte proteínas para músculos fuertes. Sin embargo, si la lactosa que contiene te causa un poco de molestar, puedes elegir opciones deslactosadas o sin lactosa para poder gozar de sus beneficios.

