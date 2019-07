Liberan escena eliminada de Avengers: Endgame

“Gamora”, personaje interpretado por Zoe Saldaña, que es hija adoptiva de “Thanos” y última de su especie, conocida como “La mujer más peligrosa del universo”, se convirtió en tendencia tras hacerse viral el clip, toda vez que hasta el momento, nadie sabía que había pasado con ella.

El clip, de poco más de un minuto, muestra como cada uno de los superhéroes le rinde tributo a “Iron Man” (Robert Downey Jr.), quien acaba de morir tras la épica batalla con “El Titán” (Josh Brolin).

