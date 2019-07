Mi salud está estable: Gobernador

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, afirmó que a pesar de haber sido intervenido quirúrgicamente en días pasados, su estado de salud es estable y no se limitarán sus acciones de labor regular.

Fue durante el pasado viernes 19 de julio que el mandatario fue intervenido de forma programada para retirarle su vesícula, esto debido a que meses atrás presentaba problemas derivadas de la falla de dicho órgano.

El funcionario aseguró que se trató de una operación que era necesaria y que no podía postergarse, además de que todo el proceso fue supervisado por el secretario de Salud, Roberto Bernal, quien autorizó que mantuviera sus actividades, aunque privilegiando el descanso y su permanencia fuera de áreas soleadas.

"No tenía el día exacto, sí ya estaba programada la operación, pero por indicaciones del doctor Bernal, quien además de mi médico en lo personal es secretario de salud, él personalmente me operó y no tenía otra complicación más que el retiro de la vesícula por los cálculos o por las piedras que tenía ya... no se puede hacer otra cosa más que retirarte la vesícula".

Riquelme señaló que, a pesar de que ha regresado a la actividad "técnicamente" sigue en periodo de recuperación, por lo que su agenda la ha concentrado en Palacio de Gobierno.

Fue solamente durante este viernes cuando Riquelme Solís atendió un evento en Torreón, en el que se llevó a cabo la clausura de cursos de verano en el Territorio Santos Modelo.

"Busco tener un reposo mediano, el cual me permita tener interacción con mis secretarios, con las audiencias que tengo pendientes, con todos mis compromisos que en Palacio de Gobierno puedo sacar, pero sin exponerme a los rayos solares", finalizó.