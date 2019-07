Reclaman colonos a Simas

Habitantes de la colonia Las Luisas nuevamente lanzaron reclamos contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, señalaron a las autoridades por presuntamente no respetar los acuerdos que en días pasados realizaron, esto a través del llamado Programa de Descuentos que pretende otorgar también facilidades de pago a morosos históricos.

Durante el viernes en la mañana acudió a las oficinas matriz del sistema una comitiva del sector, encabezados por Juan González, líder del sector, solicitaron una reunión con personal del departamento de Atención Ciudadana del propio Simas, pues temen ser objeto de cortes en el servicio en los próximos días.

"La gente está molesta, la gente está muy molesta porque no están cumpliendo y la verdad nosotros sí estamos cumpliendo con los pagos, ya si te atrasas un mes pues no se la acaba uno... no sabemos por qué ahora se agarraron con Las Luisas, ahí les gustó ahora y por eso estamos preocupados", señaló González.

Cabe señalar que alrededor de las 11:30 horas el grupo de inconformes fue recibido personalmente por Ernesto Palacios, titular de Atención Ciudadana del Simas, quien revisó a detalle cada uno de los casos que expusieron los colonos de Las Luisas, en total se trataba de 23 usuarios, de los cuales casi la mitad presentaba alguna falta al convenio de pagos que se había tramitado previamente.

Palacios detalló que, para evitar cortes en el servicio se debía llevar a cabo un nuevo acuerdo, para lo que era necesario que la totalidad de los interesados acudiera durante la próxima semana a llevarlo a cabo.

Acusan a trabajadores de pedir dinero

Cabe señalar que otro de los reclamos de los quejosos fue que presuntamente el personal a cargo de cortes solicitaba dinero para evitar proceder.

Juan González señaló que fueron "varios" los casos en los que los empleados del Simas tocaron a las puertas de las casas previo a realizar el corte, al salir las personas les solicitaban cantidades que iban desde los 100 hasta los 500 peros, esto dependiendo de los adeudos que registraran.

"Señoras que a duras penas tienen su pensión y les estaban pidiendo ese dinero, no puede ser que hagan eso... nosotros vamos a reclamar porque no sigan pidiendo dinero, que tampoco abusen de la gente", señaló González previo a la reunión que sostuvieron con Ernesto Palacios en Atención Ciudadana.

Por su parte, el departamento de Comunicación Social del Simas llamó a los ciudadanos de Las Luisas, al igual que en el resto de la ciudad, a que se documenten ese tipo de casos para proceder contra los empleados que puedan resultar responsables.

Invitaron a los ciudadanos a grabar ese tipo de extorsiones y mostrarlas en el sistema para que se proceda como corresponda.

"Ese tipo de situaciones no deben de darse en la administración pública, si podemos comprobarlas, se procederá", señalaron autoridades.

