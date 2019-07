Cinta Huachicolero inaugura el GIFF

El Festival Internacional de Cine Guanajuato llegó a la capital del estado de Guanajuato con el estreno de Huachicolero, ópera prima del director Édgar Nito. La cual llegará en breve a las salas de cine en México, pues primero quieren llevarla a más festivales.

Por la alfombra roja del Centro de Convenciones Guanajuato, desfilaron diversos invitados de la delegación Filipina, quien en esta edición es el país invitado de honor: el director Amat Escalante, actores que participan en el Rally Universitario y la pasarela del Project Glamour, un proyecto de diseño mexicano. Huachicolero es la primera cinta del director Édgar Nito, quien se dijo emocionado por estrenar la película dentro del Festival Internacional de Cine Guanajuato, lugar en el que hace unos años presentó su primer cortometraje. Sobre el tema del huachicoleo, Nito afirma que aunque ahora este asunto se encuentre en la agenda pública, no concibió el proyecto bajo esa premisa: "no nos imaginábamos que iba a llegar directo a la agenda del presidente, pensábamos que eventualmente iba a ser un tema grande y no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar para que sucediera".

El director destacó que "de momento, cuando iniciamos la película nadie sabía de eso, no sabía ni cómo se escribe 'huachicoleros', si con g o con h, nadie sabía nada, la poca información que había era de lo que la gente decía y un poco de información de los medios locales".

Nito, quien ha participado en filmes como México Bárbaro y Masacre en San José, afirmó que todo fue un producto de la imaginación: "nosotros abordamos el tema, que es importante y de agenda política, pero lo abordamos a partir de la ficción y la imaginación de todos los que participamos en esta película".