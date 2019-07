Alteran anuncios de cinta de Tarantino

Varios carteles promocionales de la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, aparecieron ayer alterados con "Pedowood" en lugar de Hollywood y las fotografías de Jeffrey Epstein, Roman Polanski y Woody Allen, acusados de abuso sexual a menores.

La fotografía de una gran imagen publicitaria se hizo viral el mismo día que la nueva cinta de Tarantino llegó a los cines, protagonizada por los actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, quienes en el cartel modificado tienen su cara cubierta por los rostros de Epstein y Polanski. Además, otros anuncios de menor tamaño en paradas de autobús y bancos fueron alterados con las caras del director de cine Woody Allen junto a Epstein. Se trata de algunas de las numerosas imágenes que pueblan la ciudad de Los Ángeles para promocionar el estreno del filme, uno de los más esperados del año. Varios usuarios de redes sociales y medios como The Hollywood Reporter han relacionado este acto con Sabo, un artista callejero y ultraconservador conocido por criticar en sus obras a Hollywood y a los progresistas, y que ha reivindicado en más de una ocasión las acusaciones de abuso sexual en la industria cinematográfica. Con su título ficticio de "Once Upon a Time in Pedowood", haciendo referencia a la pedofilia, el artista querría denunciar que el mundo del entretenimiento habría sostenido a Polanski, Epstein y Woody Allen tras recibir acusaciones de abuso sexual a menores de edad.