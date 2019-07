Se estanca el crecimiento industrial

En el presente año la industria de la transformación ya no espera un crecimiento, aspira al menos a mantener la plantilla laboral y a pensare cómo pagar los aguinaldos a sus trabajadores.

Magdalena Gaucín Morales, presidenta de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que están buscando estrategias para evitar despidos laborales.

Dijo que ya no esperan un crecimiento en la industria, al menos este año, por lo que le van a apostar al consumo nacional, incentivar no solo a los industriales de la transformación, sino a toda la población a consumir y adquirir lo fabricado en México.

De esta manera evitaremos seguir bajando y con ello el despido de personal y lograr mantenerse lo que queda de este año y realizar un cierre digno del 2019.

"Estamos preocupados porque ahora no es solo ver como cerramos, sino cómo vamos a pagar aguinaldos en diciembre si no hemos podido hacer ahorros porque no tenemos ventas", comentó la presidenta de la Canacintra.