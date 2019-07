Abren frentes contra alcaldesa

A menos de 40 días de que se termine la administración municipal de Lerdo, esta semana le "llovieron" inconformidades a la alcaldesa María Luisa González Achem por supuestas irregularidades que se han presentado en su trienio.

Una de ellas y que desató polémica en estos dos últimos meses es la adhesión de personal de confianza al Sindicato de Trabajadores, y donde se incluyen parientes y allegados de la presidenta, además de algunos casos de presuntas personas "aviadoras" que se transfirieron al rubro de "considerados" y que están cobrando por un trabajo que nunca han realizado.

Por un lado, el Frente de Justicia para Lerdo A.C., que encabeza Jorge Valenzuela Hernández, denunció a la alcaldesa ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango.

En el documento entregado marcan como caso específico el hecho de ingresar a personal de confianza al Sindicato de Trabajadores de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas Lerdo con el Registro No. 34 en el Tribunal Laboral Burocrático.

Esto considerando que de acuerdo al Tabulador de Salarios (con vigencia al primero de mayo de 2020), que forma parte integrante del contrato colectivo de trabajo, algunos de los nuevos sindicalizados rebasan el tope diario salarial al equivalente a 5 salarios mínimos brutos vigentes (el salario mínimo general es de 102.68 pesos diarios).

El Frente dice que la presidenta municipal violó gravemente las fracciones I, XI, XIII, XXI, y XXIII del artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Durango, además de que en los acuerdos que tomaron la alcaldesa y el secretario general del sindicato, Bruno de la Cruz Hinojosa, no participó el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Torres Rodríguez, considerando que la citada ley en su artículo 85 fracción III indica que este deberá vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho.

También señalan que el secretario general del sindicato no celebró una asamblea general para efectos de informar sobre dicho asunto de interés a sus afiliados, aun cuando la soberanía del sindicato radica en la voluntad de todos sus agremiados.

En su petición, la asociación civil pide a la Auditoría una minuciosa y exhaustiva investigación y, en su caso, se proceda a derecho para que cesen, dejen sin efectos y revoquen cualquier acto ilegal cometido en la gestión de González Achem.

Según Valenzuela Hernández, a estas inconformidades también se unió Angélica Machado Medrano, regidora y presidenta del PAN en Lerdo, y Francisca Blanco Villanueva, presidenta del PRI. El Siglo de Torreón contactó a esta última y dijo que el tricolor todavía no envía el oficio de inconformidad al Ayuntamiento, pero que lo harán más adelante, aunque no ahondó en detalles. También se buscó a la edil del Partido Acción Nacional, pero no se tuvo éxito.

Por otro lado, diversas organizaciones manifestaron esta misma inconformidad, pero a través de oficios girados a la presidencia municipal.

Incluso, en algunos de estos oficios, que ya fueron recibidos por la Oficialía de Partes de la administración 2016-2019, se menciona que la documentación ya se le hizo llegar al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, entre otros.

Los oficios debidamente firmados fueron enviados por Redes Ciudadanas de La Laguna Benito Juárez A.C., representada por Jesús Ríos Quintana, Jesús Roberto Balderas Antuna "Shampoo", excandidato independiente, José Félix Soto Silva, presidente de Empresarios Lerdenses A.C., Carmen Elizalde Torres, presidenta de Durango Amigo A.C. y de Organización de Defensa Campesina Plan de Ayala, Gustavo Américo Oteo Oropeza, presidente de la Coalición de Organizaciones Ciudadanas de Durango (COCD), Ana María Durón Pérez, comisariada del ejido Lerdo, Josué Javier González Blanco, secretario técnico de la CNAPS, y también Jorge Valenzuela Hernández, a nombre del Frente de Justicia para Lerdo A.C.