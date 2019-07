Hospital del ISSSTE sigue sin elevador

Pasan las semanas y los meses y el Hospital General del ISSSTE de Torreón sigue con el elevador descompuesto.

Ni el gobierno de la cuarta transformación ni ningún otro reparan el daño del inservible artefacto incumpliendo además con la normativa en materia de estos nosocomios.

Del desperfecto ya tiene conocimiento el director general del ISSSTE en el país, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien fue notificado por oficio, por llamada, por publicaciones en medios de comunicación, etc., y todo sigue igual, la burocracia es la misma que en los gobiernos anteriores del PRI o del PAN. Hasta ahora nadie ha resuelto el problema de fondo de que Hospital General del ISSSTE de Torreón, que además brinda servicio a toda la Comarca Lagunera tanto de Coahuila como de Durango, ya resulta insuficiente tanto en infraestructura como en personal.

Recientemente El Siglo de Torreón informó que son varias las deficiencias del Hospital del ISSSTE de Torreón relacionadas con su infraestructura y falta de medicamento. Una de esas deficiencias es justamente el elevador, pues actualmente por donde suben a los vivos, bajan a los muertos, por donde suben la comida, también bajan las sábanas y ropa para la lavandería.

Incluso, a inicios de Julio, el gobernador, Miguel Riquelme, acudió a este nosocomio donde se informó que además de mejorar el área de comedor se revisaría el funcionamiento del elevador. Hasta ahora sigue descompuesto.

Todo igual