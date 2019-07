LA COMEDIA la hace feliz

Nora Salinas se despierta siempre con una gran sonrisa. Sus mañanas son así desde que se unió al elenco de la serie Simón dice, pues hacer comedia ha llenado de alegría a la actriz, quien comparte con El Siglo lo emocionada que está de regresar con la segunda temporada.

Para Nora hacer su primer papel de comedia significó un gran reto que le ha dejado grandes enseñanzas, entre ellas a vivir feliz cada día.

"Yo no había hecho comedia, es una gran responsabilidad, estoy en pañales y aprendiendo, tengo un compañero maravilloso, un gran equipo y estoy contenta con lo que estoy haciendo. Nunca me imaginé haciendo comedia y soy la mujer más feliz del mundo, me encanta levantarme sonriendo, estar todo el día sonriendo y llegar a mi casa sonriendo. Es muy difícil hacer comedia, por eso admiro cada más a los comediantes y estoy muy feliz de hacer algo diferente en mi carrera que a la gente le ha gustado".

El próximo martes 30 de julio, por el canal de las Estrellas, la actriz volverá a la pantalla chica y está muy emocionada de compartir con el público esta segunda temporada de la serie.

"Estoy muy emocionada, contando los días esta segunda temporada viene con todo. En la primera nos fue muy bien, fue todo un éxito; pero en la segunda siento que la gente ya nos conoce más, saben qué tanto exprimirnos y qué tanto arriesgarse con nosotros y entre nosotros tenemos más confianza y estamos desatados. Es maravilloso, estamos todos esperando el gran día para estrenar, porque nosotros (los actores) somos fans de Simón dice", relató una emocionada Nora.

El éxito de la serie los sorprendió, sin embargo, estaban seguros que sería del agrado del público pues al momento de grabarla los actores se divertían mucho y eso fue para ellos un buen augurio.

"Si esperábamos que a la gente le gustara porque cuando la grabamos nosotros nos divertíamos mucho y eso se transmitió al público, lo que no nos esperábamos es que la pasaran tres veces y nos adelantaran la segunda temporada, eso sí fue una gran sorpresa y la disfrutamos mucho, la gente se porta increíble con nosotros, les gusta mucho y es muy bonito ver su respuesta y ya está lista la segunda".

Entre los invitados sorpresa que tendrá la historia está Victoria Rufo y El Hijo del Santo. "Se van a divertir mucho, hay un capítulo que se llama Diana dice y ahora yo voy a confesar a mis amigas, ya verán cómo nos va".

La actriz originaria de Monterrey considera que el éxito de la serie se debe a que presenta temas actuales, para diferentes edades y códigos postales, además que el tema central, su marido machista, Simón, es una realidad que se ve mucho en México, y ellos la abordan de una manera divertida.

Además relató que estrenarán nuevo set, un resturant-bar, donde las mujeres recordarán la época de los 80 y les traerá a la audiencia muy buenos recuerdos.

Sobre su personaje, Diana Ledesma de Gutiérrez, reveló que va a estar más arriesgada, sobre todo en los sueños de Simón.

"Me encantó grabar esas escenas, con pelucas y haciendo muchas locuras, las disfruté mucho y estoy segura que la gente se va a divertir".

Sobre sus planes a futuro, la actriz comentó que por el momento se enfoca en Simón Dice y en ser feliz.

"No tengo idea qué me falta por hacer, pero yo soy muy feliz de aprender cada día, a lo mejor en cinco años termino cantando ópera, el aprender cosas nuevas me inyecta vida, y eso es lo bonito de mi carrera, así que sólo me concentro en Simón Dice y espero que realicemos más temporada, pues la serie me tiene enloquecida".

Para concluir, invitó a sus amigos del Norte a ver la serie acompañados de sus amigos en una carne asada y unas chelas.

"Porque como buena norteña sé que por allá hay muchos como Simón y sé que se van a divertir e identificar, que se junten con los amigos, con la carne asada con la chela, para ver la segunda temporada".