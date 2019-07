Fallece actor Gabe Khouth

El actor canadiense Gabe Khouth, quien participó en la serie de drama y fantasía Once Upon a Time, así como en Supernatural, y prestó su voz para variedad de proyectos, incluido Dragon Ball Z, falleció a los 46 años a causa de un paro cardiaco. Su amigo y colega Peter Kelamis, fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de redes sociales.

"El 23 de julio, mi amigo Gabe aparentemente sufrió un paro cardíaco mientras viajaba en su motocicleta y murió trágicamente como resultado", escribió Kelamis.

"Gabe SIEMPRE puso una sonrisa en la cara de todos. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos, RIP: alma amable", dijo su amigo.

De 2011 a 2018, Gabe Khouth participó en Once Upon a Time, serie en la que interpretó a "Tom Clarke", la versión en el mundo real de "Sneezy", de Blanca Nieves y los siete enanos. El creador de la serie, Adam Horowitz, también expresó sus condolencias en las redes: "Un hombre encantador, un gran talento y una parte indeleble de Once Upon A Time desde el principio. Pero lo más importante, él era nuestro amigo. Lo extrañaremos. RIP, Gabe".

Desde la década de los 90, el canadiense se convirtió en un personaje habitual de la televisión. Participó en 21 Jump Street, MacGyver, It, Neon Rider, Northwood y fue "Leonardo" en Ninja Turtles: The Next Mutation. Asimismo, se destacó como actor de doblaje y prestó su voz para los animes Hana yori dango, Mugen no Ryvius, Star Ocean EX, Project ARMS, Tokyo andâguraundo y Dragon Ball Z, en el que dio vida a "Goten", además de participar en películas de Barbie. Sus últimos trabajos fueron como "Ken Midori" en Beyblade Burst, además de actuar en la producción de A Series of Unfortunate Events.