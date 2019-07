Gregorio Torres, digno representante de UAC

Gregorio Enrique Torres, estudiante de la Licenciatura en Letras Española de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, representa a la UA de C, a través de la tunería.

Al ingresar a bachillerato en la UA de C, Gregorio tuvo la oportunidad de presenciar una presentación de la Tuna Universitaria de Saltillo y a través de un amigo se unió a ellos en el 2016.

"Me llamaba mucho la atención por el vestuario y la manera en la que tocaban, así que me di la oportunidad y me gustó, tengo tres años dentro de la agrupación", expresó.