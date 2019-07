Sale a la luz escena inédita de Avengers: Endgame

El largometraje ha dado una sorpresa más a los amantes de los Avengers, pues en redes sociales, a través de USA Today Life, se reveló una escena que fue borrada de la película y que abre una vez más las heridas de los cinfiélos.

Esta escena vendrá incluida en la versión en Blu Ray de la película y estará a la venta desde esta semana.

Si por casualidad no ha visto la película que marcó el momento más importante de la Fase Tres del Universo Cinematográfico de Marvel, le comentamos que vienen a continuación una serie de SPOILERS.

La escena inédita ocurre con la muerte de "Iron Man" (Robert Downey Jr.), quien reunió las piedras del infinito en un Guantelete y con un chasquido eliminó a "Thanos" y su ejército para así evitar un exterminio en el planeta.

En el clip vemos cómo "Pepper Potts" (Gwyneth Paltrow) le da un beso en la mejilla a "Tony Stark" quien yace muerto entre los escombros de la batalla. Inmediatamente se ve a "Thor" (Chris Hemsworth) y el "Capitán América" (Chris Evans) para después mostrar a "Hawkeye" (Jeremy Renner), quien decide arrodillarse para despedir a su compañero.

Otros héroes como "Pantera Negra" (Chadwick Boseman), "Capitana Marvel" (Brie Larson), "Ant-Man" (Paul Rudd) y "Dr. Strange" (Benedict Cumberbatch) lo siguen y al final del video se ve a todos los héroes despidiendo a "Iron Man", quien sacrificó su vida por la humanidad.

En redes sociales uno de los puntos que más se han discutido es la aparición de "Gamora" (Zoe Saldaña) pues esto ha dado por terminado el debate sobre si desapareció o no junto a "Thanos" y sus demás compinches. Al final de su escena se ve cómo se aparta de los demás miembros, abriendo comentarios sobre si aparecerá o no en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2