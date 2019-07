Karla Sofía estalla contra Maurico Clark

Luego de que Maurico Clark subiera un tuit en donde asegura que España es el país "piloto" en el mundo para implementar la ideología de género dentro del nuevo orden mundial que según él, la ONU busca imponer y que muy pronto esto es lo que se viene a México y que si no se reacciona a tiempo habrán consecuencias desastrosas, la actriz Karla Sofía arremetió contra él.

España fue el país "piloto" en el mundo para implementar la ideología de género, dentro del nuevo orden mundial que la ONU busca imponer en todo el mundo.



Esto es lo que se viene en México si no reaccionamos a tiempo. Las consecuencias serán desastrosas.https://t.co/Z5nZDru95H — Mauricio Clark (@clarketo) July 24, 2019

La actriz ibérica rescató dicho mensaje y que subió a su Instagram con una foto donde se le ve a ella, cuando todavía no cambiaba de sexo, y a Clark juntos para escribirle un recordatorio de cuando él se consideraba gay.

"Aleluyaaaaa!!! Me he curado!!! Dios existe, hoy recibí una señal por Facebook. Tus recuerdos, justo hace seis años... jajajajajajaja", escribió al inicio. "Mierda, quién nos iba a decir @mauricioesclarketo que la vida nos iba a enfrentar, yo conspirando contra el mundo y tú tan bueno.... Si lo llego a saber no me hago la foto".

En el texto Karla Sofía le recordó su pasado lleno de excesos en cuanto las drogas y el sexo con hombres, pero también le rememoró la volatilidad de los medios de comunicación y la fama que le hizo perder el piso por lo que desesperado buscó ayuda en una secta para luego decir que se había curado de la homosexualidad y así engañar a la gente.

"Al jefe de la secta y al exgay se les ocurrió que podían sacar mucho dinero y reclutar a mucha gente ignorante organizando cursos para curar la homosexualidad y abrazar la fe verdadera de su Dios creador. El tipo recuperó la fama haciendo y diciendo pendejadas que causaban polémica continuamente; todas dirigidas contra la comunidad LGTB", asegura en su escrito.

El actor trans es una de las personalidades que defienden los temas de género en España y hace constantemente denuncias en sus redes sociales contra personas que no son empáticas y tolerantes contra la diversidad de pensamiento y sexual, no sólo en su lugar de origen, sino también en el mundo.