Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, cumple 76 años

Un 26 de julio, pero de 1943 en Dartford, Reino Unido, el "diablo" se confabuló con la vida para que naciera, Michael Philip Jagger, y desde esa fecha su camino ya estaba marcado.

Aquel niño se convirtió en uno de los íconos del rock en el mundo al ser el líder de una de las bandas más prolíferas que existen todavía, los Rolling Stones. Hoy a sus 76 años Jagger tiene el corazón tranquilo, literalmente ya que hace poco fue sometido a una operación cardiaca, mantiene su energía con la nueva gira de la banda, No Filter, y para demostrar que todavía tiene pila, partirá plaza en el cierra del Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde se presentará la cinta The burnt orange heresy, la cual marca su regreso a la pantalla grande como actor.

Hablar de Mick Jagger es hablar de sexo, drogas y por supuesto rock and roll, en el primer rubro le dejó al menos ocho hijos, múltiples relaciones y separaciones, ya que estuvo casado con Bianca Jagger y Jerry Hall (madre de cuatro de sus vástagos), de las cuales se divorció debido a sus infidelidades.

Entre su lista de amoríos que tiene hay nombres de muchas famosas como la modelo brasileña, Luciana Jiménez, con la cual también tuvo un hijo, pero también se le suman: Carla Bruni, Angelina Jolie, Sophie Dahl, Uma Thurman, entre otras muchas. Actualmente mantiene una relación muy poco convencional, ya que es a larga distancia, con la bailarina Melanie Hamrick, de 32 años de edad, y quien es madre de su último hijo, Deveraux, nacido en diciembre de 2016.

Hamrick trabaja en el el American Ballet Theatre, así que vive en Nueva York con su pequeño, mientras que su satánica majestad su base es Londres. Pero gracias a la tecnología se mantiene en constante comunicación y cada vez que puede él la visita en la Gran manzana.

En el segundo rubro, las drogas, Jagger nunca escondió sus adicciones es más en una entrevista que le realizó Playboy en su edición alemana, el músico de Paint in black, Sympathy For The Devil y Gimme Shelter aseguró que no querría morirse sin haber probado las drogas y hacer un trío. En cuanto a la heroína, esa aseguró que nunca se atrevería en consumirla, porque dijo, que cada vez que ve una jeringa se pone malo.

"Me tuvieron que hacer un análisis de sangre hace unos años y ni bocata ni tonterías, casi me desmayo", aseguró. "Soy muy aprensivo".

Y en el último tema, la música, siempre ha sido compartida con sus entrañables y caóticos amigos: Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts quienes suman más de 40 discos juntos, entre en vivos y compilaciones. Hasta esta fecha se mantienen juntos y en gira. Rumores dicen que han tenido, desde hace años muchos roces y es por eso que viajan por separado y sólo se juntan cuando hacen las pruebas de sonido o ya arriba de los escenarios.

Jagger también ha experimentado dentro de su carrera en solitario y ha armado bandas con músicos de la talla de Joss Stone, Damian Marley, A. R. Rahman, y el guitarrista de Eurytmics, Dave Stewart, con SuperHaevy.

Hizo duetos memorables como el de la canción Dancing in the Street, rola original de Martha and the Vandellas, con el camaléon, David Bowie.

Por todo esto y más larga vida a su satánica majestad en su 76 aniversario.