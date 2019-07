Muere 'Nika' McGuigan, actriz de The Tudors a los 33 años

La actriz irlandesa Danika “Nika” McGuigan, quien participó en la serie The Tudors y la película Philomena, falleció a los 33 años tras varios años luchando contra el cáncer.

La hija del ex boxeador campeón del mundo (peso pluma), Barry McGuigan, superó la leucemia en su adolescencia (de los 11 a los 13 años). Lamentablemente el cáncer regresó y murió en las primeras horas del martes, informó el portal británico Mirror.

A través de un comunicado, el expúgil y su familia dieron a conocer el deceso. “Es con gran tristeza y corazones pesados que compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra hermosa hija y hermana, Danika 'Nika' McGuigan. Después de una breve, pero valiente batalla contra el cáncer, Nika falleció pacíficamente, rodeada de su amada familia”.

“Como familia, estamos devastados y pedimos privacidad completa durante este difícil periodo para permitirnos lamentarnos por nuestra Nika”, agrega el citado documento, de acuerdo con el medio.

Nika debutó en el Séptimo Arte con la película Malicious intent (2000) de Danny Patrick, pero fue hasta 2007, con su actuación en la serie The Tudors, que obtuvo reconocimiento y mayores oportunidades en pantalla.

Fue así que participó en los programas Hollyoaks: The morning after the night before (2009) y Dani´s house (2010), antes de formar parte del elenco de la cinta Philomena, protagonizada por Judi Dench.

Las producciones Traders (2015), Mammal (2016) y The secret scripture (2016), también forman parte de su filmografía junto a Wildfire, que se encuentra actualmente en postproducción.

Su último trabajo en la televisión fue Can't Cope, Won't Cope, una tragicomedia adolescente nominada a cuatro IFTA (premios al talento irlandés) y que protagonizó junto a Seána Kerslake.