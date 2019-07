Banda japonesa One Ok Rock enloquece a fans mexicanos en concierto

La banda japonesa One Ok Rock hizo vibrar a sus seguidores mexicanos durante el concierto que ofreció en la ciudad de México, como parte de su Eye of the Storm World Tour 2019, con el que también visitará Monterrey y Guadalajara.

A los fans de la agrupación poco les importó el clima frío y la incesante lluvia que azotó en la capital, pues con impermeables, paraguas y saltando charcos acudieron puntuales a la cita en el Pabellón Cuervo para disfrutar a sus ídolos. Ver esta publicación en Instagram Thank you México city!!! It was an amazing time!!! @julenphoto @oneokrockofficial Una publicación compartida por Taka (@10969taka) el 25 de Jul de 2019 a las 11:34 PDT La expectativa era tal que apenas se escuchaba alguno de los instrumentos en la prueba de sonido y los 2 mil 800 asistentes, según la cifra oficial, comenzaban a gritar emocionados. Entonces, llegó el momento esperado. Las luces del escenario disminuyeron su intensidad y la magia sucedió. Al volver la iluminación, sobre el escenario ya estaban Taka (vocalista), Toru (guitarra), Ryota (bajo) y Tomoya (batería) tocando el primer tema: Push back, con el que de inmediato conectaron con sus fans. Para el momento de We are, los ánimos ya estaban totalmente encendidos y ni qué decir de Clock strikes porque el coro fue monumental y fue la señal de que la fiesta por fin había comenzado, luego de que hace dos años se pospuso la presentación de la banda debido al sismo ocurrido en México. Provenientes de su gira por Estados Unidos, los músicos también deleitaron con los temas Change, Unforgettable y Head high hasta que llegó el momento de dar la bienvenida a los presentes. Ver esta publicación en Instagram Mexico City

