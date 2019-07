Departamento en Palacio Nacional no estaba inventariado: AMLO

Andrés Manuel López Obrador informó que fue el expresidente Enrique Peña Nieto quien lo llevó a conocer el departamento en el que vive en Palacio Nacional y señaló que en los próximos días dará a conocer los planos de este inmueble.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal informó que el departamento no estaba inventariado.

"Las vueltas que da la vida, el departamento lo construyó Felipe Calderón, y lo mantuvo el presidente Enrique Peña Nieto y no se sabía, nunca salió una nota de ese departamento, hasta ahora se va a dar conocer que existe el departamento. Les comento de buena fe que yo no sabía que existía [el departamento] y en una de las reuniones que tuve con Peña Nieto, ya como presidente electo, me dijo que como él sabía que tenía el propósito de vivir aquí, me llevó al departamento, y ahí lo conocí, ahí me enteré".

"[El departamento] son tres recámaras, sala, comedor y cocina, pero les mandé hacer el plano, un plano que no estaba inventariado. Se construyó y no se sabía. Lo que voy hacer es dar a conocer el espacio, no voy a grabar nada en interior porque no hace falta, sólo les voy a decir dónde está".

El mandatario indicó que separará los espacios históricos de su departamento, "esos se quedan como están, porque son parte del patrimonio cultural".