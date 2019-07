Diversidad e inclusión en Marvel y DC divide opiniones

Las empresas Marvel y DC continúan apostándole a la diversidad e inclusión en sus proyectos, algo que ha dividido opiniones entre los seguidores de ambas.

Las casas de los Vengadores y de La Liga de la Justicia han anunciado películas o series en las que incluyen personajes afroamericanos, homosexuales, orientales o bien han cambiado roles de hombres por mujeres, tal y como ha ocurrido en los cómics. Además, le han dado prioridad a las féminas como ocurrió con la Capitana Marvel y próximamente con Black Widow.

En las historietas, Iron Man cambió por Ironheart y el poder de Thor se trasladó a Jane Foster. Éste ya será una realidad en la pantalla grande pues Marvel anunció en la Comic Con de San Diego que Natalie Portman tendrá tal papel.

Tras haber aparecido como Jane en las dos primeras películas de Thor, ahora volverá en la cuarta entrega, Thor: Love and Thunder, convertida en la diosa del trueno.

La actriz estará acompañada en dicho filme por Chris Hemsworth, que había encarnado a Thor hasta ahora, y Tessa Thompson. Ella dará vida a "Valquiria", será lesbiana y tendrá un romance en el largometraje.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también dio adelantos sobre Shang Chi and The Legend of the Ten Rings protagonizada por los asiáticos Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung. México será representado en otro filme de la empresa. Se trata de The Eternals, en el que Salma Hayek será una de las protagonistas.

"Se trata de tener voces frescas y voces nuevas y cineastas maravillosos que puedan continuar conduciendo (el Universo Cinemático de Marvel) a nuevos lugares", comentó Kevin Feige en la Comic Con.

Ciertos fans de los superhéroes han mostrado su apoyo a los proyectos de Marvel, pero otros se encuentran molestos ante los ajustes .

"¿Por qué harían eso? Thor es un hombre. Supongo que la próxima vez la Mujer Maravilla será transexual" y "Un productor de películas dándole a una mujer el papel de Thor es como un idiota apretado y envuelto en corrección política. No, es un idiota...", fueron algunos de los comentarios.

Un usuario criticó que "Valquiria" no sea lesbiana en los cómics, pero sí lo será en la película.

"No entiendo cuál es el drama porque el Capitán América sea afroamericano, pero por qué forzar a un personaje a que sea lesbiana y no tengo nada contra las lesbianas por si acaso".

Por su parte, DC Comics le abrió el camino a la Capitana Marvel, en cuanto a súper heroínas protagonistas, y es que Wonder Woman fue un suceso no sólo en la taquilla sino también en lo que se refiere a las críticas.

La empresa ya le había apostado a personajes homosexuales o afroamericanos. En enero de 2018, presentó vía Netflix la serie Black Lightning protagonizada por Cress Williams. Este héroe ha sido parte de la Liga de la Justicia en los cómics.

En la serie de Supergirl, la hermana de la prima de Superman, Alex Danvers, es lesbiana y lo anunció en la trama de la segunda temporada. El personaje mostró lo difícil que le fue admitir su preferencia hacia personas de su mismo sexo.

La serie de Green Arrow ha dado otros dos personajes LGBT. La primera Black Canary -hoy White Canary en Legends of Tomorrow- tenía una relación con el protagonista, sin embargo, después se le vio con mujeres. Dentro del equipo de Flecha Verde se encuentra también Mister Terrific, héroe homosexual y afroamericano.

Dentro de poco, se estrenará Batwoman, protagonizada por Ruby Rose. La integrante de la familia de Batman es lesbiana y la actriz también.

La industria del cine se ha subido al carro de los cambios que hace ya mucho tiempo, en la Tierra 616, vivieron Capitán América, Iron Man o Thor, transformaciones radicales que ahora también vivirán dos de los iconos de la industria cinematográfica: la Sirenita y James Bond.

Acostumbrados a verla con su gran melena pelirroja y una tez pálida en la película animada de Disney, tal y como exigía el auténtico personaje de la mitología nórdica, en su nueva versión Ariel será negra y su melena color azabache, un papel que interpretará la actriz Halle Bailey, vocalista también del dúo musical Chloe x Halle.

Una elección que ha hecho sonar las alarmas de los puristas pero ¿acaso la Sirenita no es un personaje imaginado? Pues imaginemos que puede ser de cualquier raza porque si algo tienen la ficción es la posibilidad de volar o de, como desea esta criatura marina, cambiar su cola por dos pies con los que andar.

Pues si esto no fuera suficiente, ahora tendremos que esperar a que se estrene la nueva entrega del "Agente 007" para saber si la nueva actriz que interprete esta saga, la afroamericana Lashana Lynch, adopte también como bebida, o no, un Martini (mezclado, no agitado).

Según ha revelado un diario británico, en la película habrá una escena "crucial" en la que M, la jefa del servicio secreto, llama a "007" y quien aparece es Lynch, una impresionante mujer con la que la entrega número 25 de este personaje pega un giro radical sumándose así a los nuevos tiempos donde las mujeres también salvan el mundo.

Eso sí, otra de las grandes incógnitas, aparte de si beberá alcohol o batidos, será ver qué pasa con las "chicas Bond", porque igual se quedan o igual son sustituidas por "chicos Bond". Todo dependerá de a qué colectivo quiera seguir haciendo guiños Hollywood.

Pero antes de que estos giros llegaran a la meca del cine, los habitantes de la Tierra 616, el universo donde acontecen todas las historias de la factoría Marvel, ya experimentaron cambios de sexo y de color de piel sin que los lectores y lectoras de estas historias sufrieran la más mínima consecuencia porque los guiones mantuvieron la misma tensión de las tramas.

Y es que, el hecho de que el superhéroe más patriótico de los Estados Unidos sea negro no es ninguna novedad, al menos no lo fue para los auténticos lectores de estas viñetas, ésos que saben que el primer Capitán América fue el soldado afroamericano Isaíah Bradley, abuelo de Patriot y obra del ilustrador Kyle Baker.

Pero llegó la segunda Guerra Mundial y el gobierno de los Estados Unidos prefirió que su héroe no fuera un afroamericano, sino un atlético soldado blanco, Steve Rogers.

El cómic volvió a sufrir cambios en 2004 y pasó por los rayos UVA a Rogers. De la mano del ilustrador español Carlos Pacheco asistimos a esta transformación que no era más que una estrategia de marketing.

Ese mismo año Marvel, con el objetivo de atraer más al "público femenino", según confirmó, cambió al fornido y musculado Thor, por una mujer capaz también de levantar a Mjolnir, ese martillo poderoso del dios nórdico, rey de Asgard.