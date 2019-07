Intervendrán vías con tramos interrumpidos

El Ayuntamiento de Torreón intervendrá este año en diversas vialidades del municipio, mismas que presentan tramos incompletos o interrumpidos por la presencia de terceros.

El alcalde Jorge Zermeño ha señalado que se trata de tres rúas en específico, el bulevar Las Quintas, además de las avenidas Juárez y Allende en sus sectores oriente.

Fue durante el jueves que el alcalde reiteró su intención de eliminar los posibles bloqueos que tengan y conectar la circulación de forma total, esto a través de negociaciones con quienes ocupen el paso.

Se refirió al caso específico de la avenida Allende, misma que a la altura de la colonia San Felipe se encuentra bloqueada por un muro de bloques desde hace varios años, situación que impide que conecte hasta el Periférico y que se desahogue el tránsito de los alrededores.

"Todo se concentra en la avenida Juárez y en la Bravo, que se abrieron hace veinte años, me tocó abrirlas a mí... Alguien es dueño de esos terrenos, no lo sé, y no estoy atacando a los dueños de los terrenos, simplemente si soy dueño de un terreno que yo sepa que por aquí va a pasar una calle, una avenida... no tener que estar batallando para tumbar bardas".

El alcalde además afirmó que dicho tema se analiza "permanentemente", señaló el tema del bulevar Las Quintas, en el que a la altura del fraccionamiento San Marino se encuentra una barda que interrumpe el paso natural del tránsito, dijo que a los responsables se les avisó ya que debían derribar el muro, de lo contrario será el mismo Municipio el que tome acciones para ello.

Respecto a la avenida Juárez, informó en este mismo mes que se cuentan con las "negociaciones" necesarias para que se puedan conectar los tramos faltantes desde el bulevar Torreón 2000 hasta el ejido La Joya, lo que representará un beneficio para otros sectores aledaños como Sol de Oriente.