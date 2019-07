Piden quitar la 'veda' ganadera

Los productores de ganado de la "zona B" de Mapimí y Tlahualilo buscan que se retire la "veda" aplicada para la exportación, debido a que aseguran que actualmente no hay problemas de tuberculosis y brucelosis, sin embargo, por este motivo la venta la hacen directa a "los coyotes", quienes se quedan con la mayor parte de las ganancias debido a que, en muchas ocasiones, lo exportan.

David Morales, integrante de la Central Campesina Cardenista, explica que la veda es únicamente para una parte de estos municipios, la cual es considerada como de "alto riesgo de tuberculosis y brucelosis".

En esta zona, dice, se tienen 23 mil reces. En 2016 se hizo un "barrido" (vacunación) a 20 mil cabezas y los productores pensaron que con esta medida se retiraría la veda.

"Empezaron a hacer barridos y más barridos y la gente veía que los hicieran o no, no pasaba nada. Hay ejidos que no tienen ni un problema de brucelosis y tuberculosis y plantean que por qué no los sacan de la zona B, pero como es por regiones, continúa".

Ante esto, empezaron a venderlos a "los coyotes", que mayormente provienen del estado de Chihuahua, el número uno en exportación de vaquillas a Estados Unidos.

"Ellos veían que ese mismo becerro que tiene el problema de la zona B, lo exportaban a un precio doble. Entonces ellos creen que es una estrategia para los grandes productores, entonces venimos y platicamos con los expertos con Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ), pero ellos nos dijeron que no se pedía quitar porque no depende de que el presidente diga, o el gobernador, está involucrado Estados Unidos y los grandes ganaderos".

Senasica recomendó hacer la venta por canal porque de esta forma no aplica la veda, según David Morales.

Sin embargo, los productores no cuentan con el equipamiento necesario para llevar a cabo estos procesos, por lo que buscarán bajar proyectos para el financiamiento.

Se requiere un centro de acopio de ganado, bodegas de alimento, un rastro, así como un cuarto frío. Además hay también la intención de hacer un barrido del cien por ciento para retirar esta veda.

"Nos dicen que hay un proyecto a nivel federal y estatal de poder quitar esta veda, ellos están planteando el barrido al cien por ciento, pero nosotros lo que decimos es que mientras se quita la zona B vamos a hacer que ellos produzcan y ganen mejor, así pueden vender a los demás estados o a Estados Unidos".

Actualmente el becerro lo pagan a 45 pesos el kilo, con la canal el costo sería de hasta 90 pesos el kilo.

Es por eso que para avanzar en estos objetivos, acordaron con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), José Luis Nava, sostener reuniones periódicas con las partes involucradas.