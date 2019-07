Convocan al 'Mazatlán Softball Classic 2019'

Los laguneros tendrán la oportunidad de demostrar el excelente nivel de softbol que se practica en esta región, al ser lanzada la convocatoria para participar en el torneo más grande de México, en esta disciplina, el "Mazatlán Softball Classic", a celebrarse del 20 al 24 de noviembre, próximos.

Están invitados todos los equipos de softbol de México, infantiles, juveniles y de edad libre, en las ramas varonil y femenil, para participar en la segunda edición de este certamen que, como su nombre lo dice, tiene como sede el magnífico puerto de Mazatlán, Sinaloa. Sabiendo que en la Comarca Lagunera, el softbol es una disciplina deportiva con gran número de practicantes, además de exhibir un buen nivel de competencia, aunado a la cercanía de esta región con Mazatlán, se espera una buena asistencia de equipos laguneros para competir por los primeros lugares del evento, a nivel nacional.

Participarán las categorías: Sub 10 (nacidos en los años 2009 y 2010), Sub 12 (nacidos en 2007 - 2008), Sub 14 (2005 - 2006), Sub 16 (2003 - 2004), Sub 18 (2001 - 2002), Libre Convivencia y Libre, todas esas categorías en la rama femenil. Mientras que en rama varonil, competirán en Libre y en Libre Convivencia, con cuatro juegos garantizados para cada equipo: la junta previa se desarrollará el miércoles 20 de noviembre.