No tolerarán app fuera de la ley

Ante el inminente inicio de operaciones en Torreón de la plataforma de transporte vía App DiDi, el primer regidor Ignacio García advirtió que no se tolerará operación alguna "fuera de la ley".

El edil, quien es propietario de concesiones de taxi y en marzo pasado se abstuvo de votar a favor del aumento del pasaje para evitar "conflicto de interés", aceptó que tienen conocimiento de que dicha empresa pretende iniciar operaciones en agosto bajo el esquema de App, similar al de Uber, sin embargo, señaló que hasta el momento no han solicitado ningún permiso para operar a nivel municipal.

Ignacio García dijo que se trata de esquemas de transporte público en los que se omiten situaciones como el pago de impuestos correspondientes y la regulación de autoridades locales, por lo que estarán al pendiente de que puedan comenzar a circular unidades adscritas a esa empresa en Torreón.

"Que yo sepa, de parte del Municipio de Torreón no hay una autorización, ni siquiera para las que están trabajando actualmente, en el caso de Uber, y no porque no queramos hacerlo, sino porque no han cumplido con una especificación que es presentar el padrón de quienes dan el servicio, esto es por seguridad".

García dijo que, más allá de cualquier autorización, ni siquiera se ha tenido un acercamiento de parte de la empresa DiDi, al menos con Héctor Rivera, titular de Movilidad Urbana; o bien, con la presidenta de la comisión correspondiente, Ana María Betancourt.

Cabe señalar que la empresa de origen chino opera desde el año 2018 en diversas ciudades de México e incluso anuncia en su página que se encuentran ya preparando sus labores en Gómez Palacio.

En el caso de Torreón han señalado que se cuenta con autorización de parte del Gobierno estatal, por lo que podrían iniciar en menos de cuatro semanas.

"Ellos pretenden entrar de una manera, con una libertad que ellos consideran que tienen, sin tomar en cuenta los requerimientos que se necesitan para prestar el servicio, ya serían dos plataformas... Creo que tarde o temprano las plataformas tienen que poner de su parte para regularizarse", dijo el regidor, quien además señaló que seguirán aplicando operativos para inhibir la proliferación de más plataformas similares.

Por su parte, taxistas establecidos señalaron que la llegada de DiDi se trata de una situación preocupante, pues hasta el momento las autoridades han permitido la operación de Uber sin sanciones definitivas.

"Nosotros sí tenemos coraje de ver que los dejan trabajar así como si nada, ahí en la Colón cada fin de semana hasta están en fila, todo mundo lo sabe pero prefieren estarnos molestando a nosotros... Yo creo que primero tienen que enfocarse en cambiar la ley o algo, que paguen como todos nosotros, no es justo y sí nos sentimos amenazados", señaló Francisco Ibarra, quien es chofer de una línea de taxis en el sector centro de Torreón.

Advertencia