dan comodidad a la vida

Para poder disfrutar de tus redes sociales, comunicarte, jugar, pagar y llegar a tu destino, entre muchas otras tareas, necesitas de aplicaciones móviles. Este mercado es tan grande que su valor supera los 100 mil millones de dólares a nivel global, según la casa de análisis App Annie.

Si se toman en cuenta las dos principales opciones de tiendas de descarga, Google Play y Apple Store, el año pasado en todo el planeta se descargaron cerca de 194 mil millones de aplicaciones.

Pese a que no ha dejado de crecer el número de descargas, es común que los usuarios obtengan una app y la borren ese mismo día. La compañía Snoop Consulting asegura que esto sucede en ocho de cada 10 casos debido a que la herramienta no ofrece una interfaz atractiva, solicita demasiados permisos o no hace lo que promete, lo cual genera complicaciones a los desarrolladores que dedicaron dinero y tiempo y podrían no recuperar su inversión.

En ese sentido, firmas como Google han creado diversas plataformas y programas de apoyo con el fin de que los creadores generen mejores ofertas y, por ende, sus aplicaciones permanezcan en los teléfonos de los usuarios.

Un ejemplo de lo anterior es ML Kit de Google, una serie de herramientas para que los desarrolladores agreguen funciones como reconocimiento de imagen, traducción y control por voz.

Gracias a estas nuevas opciones ya es posible, por ejemplo, enfocar una tarjeta de crédito con la cámara del celular para que los formularios de pago se llenen de manera automática.

Pero los pagos no son la única función que va a beneficiarse del reconocimiento de imágenes. Existen empresas que están aprovechando esto para el escaneo de códigos de barras de productos o para entender las fotografías de comida y saber cómo se alimentan las personas, para ayudarlos a tener hábitos más sanos.

Un ejemplo más de cómo el reconocimiento de imagen pronto hará más simples algunas tareas es el enfocar con la cámara un producto para saber en dónde se vende y cuánto cuesta.

También se podrá tener acceso a una mejor oferta internacional, pues los creadores tienen acceso a una nueva función de procesamiento de lenguaje natural capaz de identificar y traducir entre 58 idiomas. Es decir que un usuario podría descargar una app de otro país y utilizarla en español, aun cuando esta no haya sido hecha en este idioma.

Por último, como parte del impulso al hogar conectado y al Internet de las Cosas, ahora será posible acceder a ciertas funciones de las aplicaciones mediante asistentes de voz y dispositivos como Google Home o Echo, equipado con el asistente Alexa de Amazon.

Así, hoy los usuarios pueden acceder a información o interactuar con las aplicaciones sin tener que tocar su celular. Por ejemplo, pueden escuchar su horóscopo, hacer una reservación o ser parte de un juego de preguntas y respuestas de una manera mucho más práctica.

Una de las novedades de estas opciones es que no todo lo anterior significa que las apps serán más pesadas. Google afirma que los creadores ahora tienen la opción de que algunas herramientas solo se utilicen bajo demanda de manera que no ocupen espacio inútil en los dispositivos, en especial en regiones como Latinoamérica en donde muchos de los smartphones son de gama baja, lo que significa que no tienen mucha memoria ni poder de procesamiento.

Tanto en Google Play como en la App Store hay más de un millón de aplicaciones disponibles, por lo que llamar la atención de los usuarios no es una tarea sencilla y, menos, lograr mantener las apps en los dispositivos.

Para que tu aplicación sea exitosa, lo primero que tienes que saber es que, de acuerdo con Google, en México las categorías más populares en el último año han sido entretenimiento, productividad, citas y social, esta última es la de más rápido crecimiento.

Específicamente en juegos, los títulos más descargados son los de acción, estrategia, casuales y rol. Cada una de estas categorías está creciendo año con año, pero los de acción son los que registran un aumento más rápido.

Al respecto Purnima Kochikar, directora de Google Play, mencionó que los mexicanos aman las aplicaciones, especialmente los juegos, y que también han visto crecer el interés de los desarrolladores que buscan ayuda para lograr que sus apps se vendan más.

En su opinión, si alguien desea crear una buena app tiene que pensar a futuro pues, si bien juegos como Angry Birds tuvieron gran éxito, ahora ya no son tan populares. En cambio, recomienda pensar en opciones que puedan ir creciendo a lo largo del tiempo, añadiendo nuevas características que inviten a los usuarios a seguir usando y comprando en la app. De hecho el modelo de suscripción está creciendo en México, aseguró.

Kochikar recomendó también crear pensando en los usuarios. Desde el primer contacto, deben tener la mejor experiencia, en especial cuando se les da un periodo de prueba gratuito, dado que el fin es lograr que compren la app.

Lo anterior incluye no solicitar permisos que no son necesarios. "Los usuarios quieren tener control sobre cómo se utilizan sus datos. Hay que ser claro y pedir un permiso a la vez. Hemos detectado que en 98% de los casos no se piensa bien si se requiere o no el permiso", dijo.

Por su parte Dom Elliot, gerente de Producto en Google Play, afirmó que, del total de solicitudes de descargas, debido a errores y cancelaciones, solo tres de cada 10 se concretan. Asimismo, resaltó que tres de cada 10 smartphones solo tienen 1 GB de almacenamiento, espacio que los usuarios valoran mucho. En ese sentido recomendó utilizar herramientas que mejoren el desempeño de las apps para hacerlas más ligeras pues, además del espacio, otro de los factores que juegan en contra de los desarrollos más pesados es el costo de los datos.

De acuerdo con Dom Elliot, si se reduce en 3 MB el tamaño de una app, el número de descargas aumenta en 1%. Aclaró que hay que poner atención tanto al desempeño de descarga como al espacio que finalmente se ocupa en el dispositivo porque esto se relaciona con la elevada tasa de desinstalación.