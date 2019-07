La serie se queda en casa

- Rallys de 6 carreras en la primera entrada y 3 en la cuarta, encaminaron a los Algodoneros del Unión Laguna a vencer anoche a los Rieleros de Aguascalientes por pizarra de 10 a 5, con lo que los Guindas aseguraron la serie disputada en el estadio de la Revolución.

Temprano, carburaron ambas ofensivas, la de los Rieleros anotando la carrera "de la quiniela" ante el zurdo Porfirio López, pero los locales respondieron con furia para fraguar un gordo rally de 6 anotaciones. El dominicano López sacó los dos primeros outs, pero enseguida sobrevinieron los problemas para quien hizo su primera apertura en el estadio de la Revolución, ya que Michael Wing pegó un doblete por el jardín izquierdo, seguido por otro tubey, ahora obra del mochiteco Saúl Soto, quien puso la pelota contra la barda del bosque central y fácilmente timbró Wing.

Por los Rieleros abrió juego el sonorense Jorge Quiñones y vivió un calvario durante su efímera actuación, ya que no pudo conseguir ni un solo out y en cambio se le llenó la casa con hit de Roger Bernadina y bases por bolas para Francisco Ferreiro y Niuman Romero, por lo que el mánager dominicano Félix Fermín no aguantó más y jaló por el relevo. Entró a lanzar Francisco Moreno y fue recibido por Michael Choice, quien pegó un doblete por el bosque derecho para hacer anotar a Bernadina y a Ferreiro, dando la voltereta a la pizarra.

Siguió Missael Rivera y también pegó un batazo grande, un doblete que voló al jardinero central y permitió a Niuman y a Choice llegar hasta la registradora, mientras que Missael se adelantó hasta la antesala, aprovechando mal tiro hacia segunda. El rally se redondeó con tremendo cañonazo del cachanilla Cristhian Presichi, quien se voló la barda del jardín izquierdo, su séptimo cuadrangular de la temporada, bueno para poner el score 6 por 1.

Los Rieleros se acercaron con una carrera sucia durante el segundo capítulo, cuando Carlos Rodríguez rodó por tercera base, Kevin Flores tomó la pelota y metió su tiro a primera base, pero Romero perdió la pelota, cegado por los rayos del sol, situación que aprovechó Rodríguez para llegar hasta segunda y posteriormente anotó, impulsado por hit de Richy Pedroza. Se acercaron peligrosamente los visitantes con par de anotaciones en la parte alta del tercer inning, al llenarse la casa con base por bolas a Wing, imparable de Soto y otro pasaporte a Eliezer Ortiz, seguidos por un doble de terreno, obra de Edson García, que hizo anotar a Wing y a Saúl.

El suspenso reinó entre los aficionados al ser la distancia de solamente 2 carreras, pero en el cierre del cuarto rollo ampliaron su ventaja los Algodoneros, atacando los lanzamientos de Moreno, quien recibió imparable de Adrián Gutiérrez y posteriormente caminó a Ciro Norzagaray, para despedirse del juego, siendo relevado por Daniel Díaz. Fue ponchado Bernadina y Ferreiro rodó para out forzado en la segunda base, eliminando a Ciro, pero Niuman Romero respondió con doblete por toda la línea del jardín izquierdo, con lo que anotó Gutiérrez y todavía se llenó la casa tras base intencional a Choice, llegando a batear Missael Rivera, quien negoció base por bolas y Ferreiro anotó "de caballito", misma vía por la que timbró Niuman, tras pasaporte a Presichi, ya ante envíos de Linder Castro.

El equipo Guinda llegó a la decena de carreras durante la conclusión de la séptima tanda, ante lanzamientos de Guillermo Trujillo, quien caminó a Presichi y recibió sencillo de Kevin Flores para poner corredores en las esquinas, timbrando Presichi en "pisa y corre", tras fly de Gutiérrez. El relevo de Alejandro Chavarría se metió en problemas para los Algodoneros durante el octavo episodio, llenando la casa sin outs, pero solamente recibió una carrera en los spikes de Carlos Rodríguez, aprovechando rola de Juan Carlos Pérez, siendo el último daño que logró hacer la ofensiva visitante.

Porfirio López se apuntó su primera victoria en la Liga Mexicana, al lanzar 5 entradas y un tercio, admitió 8 imparables y 4 carreras, 3 de ellas fueron limpias, otorgó 4 bases por bolas y abanicó a 2 enemigos; la derrota fue para Jorge Quiñones, quien no pudo sacar ni un out y permitió un hit, entregó 2 pasaportes y le anotaron 3 carreras. Los Algodoneros empezarán hoy una nueva serie, recibiendo a los Generales de Durango a partir de las 19:30 horas, los lanzadores anunciados son Jorge Martínez (4 - 7; 4.15 ERA) por Durango y Juan Macías (1 - 3; 8.90 ERA) por el Unión Laguna.