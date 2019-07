Lanzan advertencia a 'DiDi' en Torreón

Ante el inminente inicio de operaciones en Torreón de la plataforma de transporte vía App “DiDi”, el primer regidor, Ignacio García advirtió que no se tolerará operación alguna “fuera de la ley”.

El edil aceptó hoy jueves que tienen conocimiento que dicha empresa pretende iniciar operaciones en agosto bajo el esquema de App, similar al de Uber, sin embargo señaló que hasta el momento no han solicitado ningún permiso para operar a nivel municipal.

Ignacio García dijo que se trata de esquemas de transporte público en los que se omiten situaciones como el pago de impuestos correspondientes y la regulación de autoridades locales, por lo que estarán al pendiente de que puedan comenzar a circular unidades adscritas a esa empresa en Torreón.

“Que yo sepa, de parte del municipio de Torreón no hay una autorización, ni siquiera para las que están trabajando actualmente, en el caso de Uber, y no porque no querramos hacerlo, sino porque no han cumplido con una especificación que es presentar el padrón de quienes dan el servicio, esto es por seguridad... no pueden estar fuera de la ley”.

García dijo que, más allá de cualquier autorización ni si quiera se ha tenido un acercamiento de parte de la empresa “DiDi”, al menos con Héctor Rivera, titular de movilidad Urbana; o bien, con la presidenta de la comisión correspondiente, Ana María Betancourt.

Cabe señalar que la empresa de origen chino opera desde el año 2018 en México, ya opera en diversas ciudades e incluso anuncia en su página que se encuentran ya preparando sus labores en Gómez Palacio.