Intervendrá municipio de Torreón en vialidades 'bloqueadas'

El Ayuntamiento de Torreón intervendrá este año en diversas vialidades del municipio, mismas que presentan tramos incompletos o interrumpidos por la presencia de terceros.

El alcalde Jorge Zermeño ha señalado que se trata de tres rúas en específico, el bulevar Las Quintas, además de las avenidas Juárez y Allende en sus sectores oriente.

Fue durante hoy jueves que el alcalde reiteró su intención de eliminar los posibles bloqueos que tengan y conectar la circulación de forma total, esto a través de negociaciones con quienes ocupen el paso.

Se refirió al caso específico de la avenida Allende, misma que a la altura de la colonia San Felipe se encuentra bloqueada por un muro de bloques desde hace varios años, situación que impide que conecte hasta el periférico y que se desahogue el tránsito de los alrededores.

“Todo se concentra en la avenida Juárez y en la Bravo, que se abrieron hace veinte años, me tocó abrirlas a mi... alguien es dueño de esos terrenos, no lo sé, y no estoy atacando a los dueños de los terrenos, simplemente si soy dueño de un terreno que yo sepa, que por aquí va a pasar una calle, una avenida, y no tener que estar batallando para tumbar bardas”.

Respecto al bulevar Las Quintas y la avenida Juárez señaló que también se ha notificado a los dueños de fraccionamientos y negocios sobre ese tema, por lo que consideró inminente la intervención para conectar las vialidades.