Incierta, nueva temporada de Big Little Lies

El jefe de programación de HBO Casey Bloys dijo que está analizando con cautela si producir o no una nueva temporada.

"Uno tiene que abordar estas cosas con escepticismo para asegurarse de que algo no se haga sólo por hacerse. Hay que poner el listón muy alto y creo que todos los involucrados así lo tienen", dijo en una entrevista el miércoles.

Did you want it bad?#BigLittleLies Season 2 coming soon. #BLL2 pic.twitter.com/WlTLw5Ex6P