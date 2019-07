'No hay comparación entre presupuestos'

El regidor electo del Partido Acción Nacional (PAN) en Lerdo, Ángel Francisco Luna Puente, consideró que el Gobierno federal ha puesto a los laguneros en una falsa disyuntiva pues no hay punto de comparación entre lo que se presupuestó para el proyecto del Metrobús en La Laguna y lo que se ha dicho que va a costar la construcción de una potabilizadora del agua de la presa Francisco Zarco que llegaría a la región.

El primero, significa una inversión de por lo menos 150 millones de pesos para el proyecto base en Gómez Palacio y Lerdo mientras que el segundo tendría un costo de 2 mil 130 millones de pesos. "Eso es poner a los laguneros en una falsa disyuntiva, la Comarca Lagunera no merece que te digan que solamente tienes opción a una cosa o a la otra, sobre todo cuando hay tal disparidad en los recursos", señaló.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a petición de los ciudadanos, los recursos que se usarían para el Metrobús de La Laguna, entre los estados de Durango y Coahuila, serán empleados para llevar agua a esa zona.

"La gente no aceptó el Metrobús, no lo acepta, lo cierto es que la gente no quiere ese obra", señaló sobre este proyecto que ya estaba autorizado y uniría las ciudades de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo.

Sobre las declaraciones del Ejecutivo federal, el regidor electo dijo que "parece ser que él tiene un convencimiento del cual no va a salir, él dice que a mano alzada o en consulta la gente no lo quiere, pero me parece que bajo ninguna circunstancia y por lo que se ha visto, los laguneros estamos en esa posición de decir: 'no, no queremos en absoluto el tema del Metrobús porque queremos otras cosas', los laguneros nos merecemos las obras que necesite la Comarca Lagunera sean de transporte público, de movilidad o de agua potable".