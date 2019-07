Lamentan corrupción en recursos de Conafor

Debido a que se detectó corrupción en el manejo de los recursos que otorga la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a las autoridades locales de Flor de Jimulco es que la Comisión de Medio Ambiente del Municipio ha tenido acercamientos con la dependencia federal, situación que se abordó en la Comisión de Medio Ambiente este miércoles.

La regidora Leonor Jacob Rodríguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, lamentó lo anterior durante la sesión.

Explicó que se trata de un recurso que manda la Conafor a los ejidatarios electos en la asamblea , es decir, quienes forman la mesa directiva del Comisariado Ejidal.

"Qué pasa cuando quienes reciben ese recurso no lo aplican adecuadamente para la conservación y reserva de la Sierra y Cañón de Jimulco?, hemos tenido denuncias de hechos así por parte de habitantes de la comunidad de que quien lo recibe no lo aplica", dijo la autoridad.

Especificó que se trata de las autoridades locales de la Flor de Jimulco a quienes la Conafor no ha investigado respecto a la aplicación.

"Estoy hablando de Jimulco, la extensión, es un problema delicado que tenemos pues a pesar de que hemos platicado con la comisariada ella siente la autoridad de decirnos 'a mí me eligieron en una asamblea y yo puedo hacer uso del recurso como yo quiera', y no es así porque se debe aplicar para acciones contra incendios que son los que suben a la Sierra", dijo la regidora.

Mencionó que se trata de programas cimentados en reglas operativas.

"Conafor solo suelta el dinero pero no se tiene una revisión de en qué se aplicó. Tenemos una situación de corrupción y queremos que se regule, que en el próximo periodo no vuelvan a ocurrir estos vicios. Yo desde que estoy en la Comisión de Medio Ambiente y visito los poblados me doy cuenta, la misma ciudadanía denuncia estas anomalías", acotó.