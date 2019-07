Por no cumplir, despidos en Unedif

Asegura la Coordinación Regional de Unedif (taxis para personas con discapacidad) que los choferes dados de baja fue por mal servicio y no cumplir con el convenio establecido.

Adán Villalobos, coordinador del programa Unedif en la región Laguna (que son 31 unidades en Torreón, dos en Matamoros y dos en San Pedro) reconoció que es mucha la demanda que tienen de traslados.

Unedif otorga, dijo, 300 servicios diarios con 31 unidades: "Son pocas unidades para abarcar tantos servicios, nosotros atendemos a 550 personas de las cuales 300 tienen el beneficio de los 500 pesos por mes en vales que ellos utilizan pagando al operador y 250 personas que utilizan este transporte no lo tienen, por lo que están en lista de espera de este apoyo", dijo Villalobos.

Comentó que efectivamente la demanda los supera principalmente por la cantidad de unidades que brindan el servicio en horario de las 7 a las 19 horas.

"En el caso de algún señalamiento por mal servicio o mal uso de las unidades y si se puede comprobar eso significa una baja automática del chofer como prestador de servicios pues todos tienen un contrato firmado porque la unidad se les da en comodato y vienen las cláusulas donde se indica lo que no pueden hacer", señaló el coordinador.

Las unidades cuentan con rampa, taxímetro, radio, seguro, y a cada chofer se les da un padrón de discapacitados.

Villalobos dijo que en tres años se han retirado unidades a 10 choferes porque no les dan el servicio debido, cobran de más, o tratan mal a los usuarios.

Dijo que en el caso de las bajas recientes se debe a que no tenían la unidad en buenas condiciones entre otras cosas.

"Por ejemplo la unidad 60 tiene un golpe que no fue reportado. Otra persona, una mujer, les pedía todos los vales a los usuarios de forma anticipada cuando eso no se debe hacer y está prohibido. Tenemos actas administrativas, las decisiones no se tomaron de un día para otro", declaró Villalobos, quien comentó que los vales que son entregados a los choferes por parte de los usuarios son canjeados por efectivo posteriormente.

José Arturo Rangel Aguirre, coordinador regional del DIF Coahuila, dijo que la política que se maneja es dar seguimiento a la normativa del programa. "Hacemos revisiones trimestrales de las unidades, respecto de las tres personas que fueron dadas de baja se les comentó lo que debían hacer e hicieron caso omiso, estaban advertidos… Quien no cumpla con el programa será dado de baja".

Mencionó que el programa inició hace tres años con 29 unidades y actualmente hay 35 para la región.

Rangel dijo que se realizó una solicitud al Gobierno federal (las unidades se logran con recursos del Gobierno federal y del gobierno del Estado según informó el coordinador del DIF) en busca de tener 30 unidades más pero no todas serían para Torreón pues se busca beneficiar a otras regiones también de Coahuila: "Sabemos quiénes son las personas que siempre hacen las observaciones pero también decirles que hemos tenido más buenos comentarios que los malos".

Informó que en Torreón hay alrededor de mil personas con discapacidad y que se ofrece capacitación a los choferes de Unedif, por ejemplo, en primeros auxilios de forma semestral y ésta es obligatoria.