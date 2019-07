Sin concluir, proyecto del Museo Casa Faya

Durante los tres años de la administración municipal que está por concluir, no se concretó la segunda etapa de obras para el Museo Histórico de la Ciudad Casa Faya, con la que prácticamente quedaría listo para su puesta en operaciones.

Por ese motivo, el proyecto quedará dentro del listado de pendientes para la siguiente gestión, que habrá de encabezar Marina Vitela durante el periodo 2019-2022 a partir del próximo primero de septiembre.

El Museo Histórico de la Ciudad Casa Faya, se planteó como uno de los más ambiciosos en materia cultural desde el último tramo de la administración de José Miguel Campillo, en cuyo periodo se efectuó la compra del inmueble y se dio inicio a las primeras obras de rehabilitación y adecuación del inmueble que tiene más de cien años de antigüedad.

Según el proyecto, este museo reuniría los elementos más destacables de la historia de la ciudad, desde los primeros indicios de su fundación hasta lo que es actualmente, a través de una veintena de salas.

De acuerdo con la información del municipio, hasta el año 2017 se habían invertido poco más de 20 millones de pesos, cifra en la que se incluyen los seis millones de pesos que costó la construcción, así como el costo de los trabajos de remediación que se llevaron a cabo en la primera etapa de obras.

En esa cifra se incluyen los ocho millones de pesos que fueron aportados por el Gobierno federal al Municipio, y los cuales fueron producto de las gestiones de quien entonces era directora de Cultura, Yeyé Romo.

Para una segunda etapa de obras, la actual administración solicitó recursos por ocho y seis millones de pesos en los presupuestos de 2017 y 2018, los cuales serían suficientes para la museografía y con lo cual se estaría en condiciones de echar a andar el museo.

Sin embargo, este proyecto no fue considerado por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) en estos dos años, debido a que hubo inconsistencias en comprobaciones de gastos de los recursos de la primera etapa.

La construcción museográfica requiere un presupuesto por el orden de los 4 millones 608 mil pesos, según el presupuesto de obras que no fue ejecutado por falta de recursos federales, y al que tampoco se destinaron fondos municipales.

