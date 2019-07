Defiende Ariza creación de Biva

La Bolsa Institucional de Valores (Biva) llegó para quedarse y "nadie nos va a tirar", porque su objetivo va más allá de las utilidades para una empresa, lo que busca es democratizar al mercado de valores en todo el país, aseguró su directora general, María Ariza.

Esto en respuesta a las declaraciones que el director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par, hizo a Notimex respecto a que la nueva bolsa resultó una inversión negativa y sólo elevó los costos a los jugadores del mercado sin generar beneficios ni avanzar en sus metas de crecer el número de emisoras ni de volumen de operación.

Al cumplir su primer año de operaciones este 25 de julio, Ariza aseguró a Notimex, que aun cuando todavía opera con números rojos, cuenta con el respaldo de emisoras, inversionistas y de autoridades, porque desde que llegó hay una mejora en la oferta, en tarifas, en promoción y acercamiento que no se había dado antes y "eso le está doliendo".

Acusó a la BMV y a su director general de querer regresar a "un monopolio bursátil" y de hacer cosas no éticas con inversionistas y empresas, como desprestigiar a la nueva Bolsa y asegurar que quebrará y que es un riesgo.

Consideró que esas prácticas están en contra de la competencia, y defendió que Biva forma parte de grupo Central de Corretajes (Cencor) y tiene una solidez financiera, a pesar de que la bolsa de valores todavía presenta números rojos que estuvieron contemplados en su plan de negocio desde que se presentó la solicitud para la concesión a las autoridades financieras.

En ese sentido, pidió a la BMV dejar de descalificar a Biva, porque se necesita un ambiente sano de competencia y no de divisiones, "solo a quien no le gusta la competencia es quien se siente amenazado", y dijo: "no vamos a pegarles a su pedacito de terreno porque México es mucho más grande".

Al afirmar que hoy Biva representa una inversión de más de mil millones de pesos y que no es un jugador subsidiado, destacó que hasta ahora tuvo acercamiento con 140 empresas que aseguraron desconocer cómo opera la Bolsa Mexicana y que no consideraban el financiamiento bursátil como opción.