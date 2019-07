'Juárez será un rival difícil para nosotros'

- Un entrenamiento matutino, fue la actividad ordenada ayer por Guillermo Almada para los Guerreros del Santos Laguna, quienes continúan con su preparación rumbo al compromiso de la segunda jornada en el torneo Apertura 2019.

El plantel Albiverde reportó a las 8:00 horas en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde trabajaron diversas dinámicas con balón, ajustando la táctica a utilizar en contra de unos Bravos de Ciudad Juárez que mostraron buen futbol en su regreso al máximo circuito, estando bajo las órdenes de Gabriel Esteban Caballero, primer campeón de goleo individual en la historia de la institución santista. Los Guerreros regresarán esta mañana a los campos de entrenamiento de TSM, para afinar los últimos detalles de cara al choque ante el conjunto fronterizo, ante quienes buscarán tener un perfecto inicio de torneo, con dos partidos en casa y dos victorias.

Al término de la práctica matutina de ayer, el estratega Guillermo Almada compareció ante los representantes de los medios de comunicación y compartió lo que espera de su próximo rival: "es como todos los equipos de la liga, durísimo, creo que el otro día perdió injustamente, hizo un primer tiempo no muy bueno, pero el segundo con las variantes, tuvo mejor juego, más futbol, más dinámico y estuvo cerca del empate, tiene buenos futbolistas, está bien dirigido, tiene continuidad, muy difícil como lo son todos, en este futbol con tanta paridad en el mundo, con esta globalización que vivimos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque todos están informados de lo que uno hace o lo que hace el rival, como le digo a los futbolistas hay que estar al cien por ciento y el que viene va a ser mucho más difícil que el que pasó", señaló.

El estratega uruguayo se dio el tiempo de analizar el partido del debut de los Bravos, disputado el pasado viernes en el estadio Jalisco: "al inicio del partido con Atlas se replegó, trató de obstaculizar y después salir a contragolpe, después de acuerdo a las necesidades de ir abajo en el marcador, sí salió a buscar y se le vio mejor, tuvo situaciones de gol y controló el partido. Más allá de lo que proponga el rival, nosotros debemos saber sortear cualquier propuesta que nos vengan hacer, necesitamos trabajar esas variantes de acuerdo a la situación en que esté el encuentro y llevar el protagonismo, tratar de hacerle daño al rival", sentenció.

Mantenerse como un equipo intenso, que busque la victoria y esté alerta en zona defensiva, es lo que Almada quiere para el próximo partido, desde el primer minuto: "es un deporte, un juego y debemos tener la responsabilidad de ganar, la única cosa que nos puede dejar conformes, si hacemos cosas positivas, como lo hicimos el otro día, debemos reafirmar eso que hicimos y mejorar lo que no hicimos, siempre pensando en el triunfo. Hay un camino que seguramente te va acercar al triunfo, me preocuparía si me crean 15 oportunidades de gol y nosotros creamos una y ganamos por ese gol, la idea es la misma, buscar el partido, utilizar la intensidad los 90 minutos, lo que hemos trabajado que por momentos salió bien, sobre todo en el segundo tiempo, sobre todo por el desgaste que le provocamos a Chivas de buscar tantas veces y el estar obligados a también buscar, lo cual abre más los espacios", describió.

Hugo Isaac Rodríguez había hablado un día antes de su responsabilidad de no cometer errores para mantenerse como titular en la defensa central, ya que la competencia interna es intensa, algo que reafirmó Almada: "Félix Torres, está esperando su oportunidad, tuvieron un gran partido Hugo Rodríguez y Dória, el vino a complementar la zona, seguramente si hubiéramos visto alguna flaqueza en esa zona lo hubiéramos utilizado, porque está para jugar, venía compitiendo, pero en pretemporada y los amistosos, Hugo y Dória estamos muy conformes con su rendimiento, lo volvieron a mostrar el fin de semana, como les digo a todos, si prestan la camiseta, por más de que el vino después se le va hacer difícil retomar ese lugar, lo mismo le puede suceder a otros que están esperando afuera, va a tener que esperar su chance y va a depender de los niveles de Hugo y Dória", dijo.

Luego del partido del próximo domingo ante los Bravos, el equipo lagunero tendrá su primer compromiso en la Copa MX y dos días después visitará a sus nuevos hermanos, los Rojinegros, por lo que Almada ya realiza su planificación en cuanto a los futbolistas que va a utilizar para cumplir en ambos torneos: "es pronto para decidirlo, pero seguramente le daremos la oportunidad a otros futbolistas de jugar en la copa, porque es un desgaste muy grande jugar a las 48 horas y después volvemos a jugar el viernes, tenemos que contemplarlo porque el otro grupo está trabajando bien, no tenemos 22 en este momento, pero trataremos de buscar otra alineación, para darle un poco de descanso a los que les tocará jugar el viernes ante Atlas, lo que estamos pensando hoy puede cambiar conforme se acerque el fin de semana, de acuerdo a las necesidades que veamos", culminó.