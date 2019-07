Lawrence hará película sobre la mafia

El director italiano Paolo Sorrentino dirigirá una película sobre la mafia inspirada en el libro Mob Girl, que basado en hechos reales cuenta la historia de la mujer de un delincuente que se convirtió en informante de la policía y cuyo papel interpretará Jennifer Lawrence.

Además, tanto Sorrentino como Lawrence serán productores de la cinta que adaptará a la gran pantalla la novela escrita por la periodista Teresa Carpenter y ganadora del premio Pullitzer, informó ayer el estudio Makeready que filmará la cinta.

Lawrence encarnará a Arlyne Brickman, una mujer que convivió con la mafia de Nueva York atraída por su estilo de vida glamuroso y llamativo, hasta que tras realizar varios recados para las bandas de delincuentes decidió convertirse en una de las fuentes de información principales para la policía en su lucha contra el crimen organizado.

La historia se enmarcará en la investigación y el juicio contra la familia criminal Colombo, una de las Cinco Familias que controlaban la mafia en Nueva York el siglo pasado.

"Seguir esta historia desde el punto de vista de una mujer es un enfoque nuevo y emocionante para contar una relato clásico de la mafia", consideró el productor ejecutivo del filme, Brad Weston , en declaraciones recogidas por medios de comunicación.

"No podemos imaginar un equipo más perfecto de cineastas estelares -valoró Weston-.

Con Jennifer Lawrence de protagonista en un rol de gran poder y Paolo Sorrentino a la cabeza para hacer que su fuerza cobre vida en la pantalla".

Lawrence actualmente participa en el rodaje un drama sobre la guerra cuyo título aún no se ha desvelado, dirigida por Lila Neugebauer y producida por ella misma.

Por su parte, Sorrentino dirigió y produjo la aclamada serie The Young Pope, protagonizada por Jude Law, para el canal HBO.

El realizador preparaba ahora la continuación de la serie con The New Pope, que sumará a John Malkovich en su elenco. Sorrentino anteriormente ganó en 2014 el Oscar a mejor película extranjera por The Great Beauty (La Grande Bellezza en su título original en italiano) y continúo el éxito con Youth (La Giovinezza), aunque su recepción fue mucho más moderada.