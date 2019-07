Descartan casos de culebrilla

La Jurisdicción Sanitaria número 7 con cabecera en esta ciudad descarta que se hayan presentado casos de la llamada culebrilla.

"Hasta el momento no han sido notificados aquí en Madero. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia donde los médicos de nuestras unidades reportan de manera inmediata o semanalmente, y no han reportado nada", explicó Rubén Arturo Orona, titular de Epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria 7.

Aunque dijo que las personas pudieran confundir este padecimiento con la varicela, que también es parte de los llamados herpes zóster.

Se trata de una reactivación del virus de la varicela en el cuerpo que ocasiona un sarpullido doloroso.

Cualquier persona que haya sufrido de dicho padecimiento puede desarrollar herpes zóster. Aún se desconoce por qué se reactiva el virus.

"Aquí no nos han reportado un caso, mas no hay que descartar que haya en la población flotante que no acuda a nuestras instituciones, ya sea que acudan al IMSS o al ISSSTE, donde tienen un sistema de reporte diferente", aclaró el médico.

El epidemiólogo explicó que en caso de que se presentara, el paciente debe acudir de forma inmediata a consulta médica y nunca automedicarse, "pues desconoce los riesgos que pueden presentarse por las reacciones que se puedan tener", explicó Rubén Arturo Orona.

Y es que comentó que dicho padecimiento, que se ha hecho popular en las redes sociales, puede confundirse con otros más como lo son la dermatitis atópica o una enfermedad exantemática de brote, "por eso lo más recomendable es siempre acudir a consulta médica, ya sea en la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE o consultorio privado, para que sea bien identificado el tipo de lesión y se le pueda dar el tratamiento adecuado", explicó el epidemiólogo.