'Continúa en discusión desarrollo del Metrobús en Durango'

Aseguró el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, que el tema del Metrobus en La Laguna de Durango se continuará discutiendo si se desarrolla o no en el vecino estado de Durango.

Reyes Flores Hurtado comentó que pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no va, mencionó que sigue siendo un tema abierto y no esta definido al 100 por ciento su operación, aunque dijo que debería evaluarse si se hiciera o no una consulta y revisar si es prudente que se integre o quede a medias.