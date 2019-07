'No hay punto de comparación entre presupuesto para Metrobús y potabilizadora'

El regidor electo del Partido Acción Nacional (PAN) en Lerdo, Ángel Francisco Luna Puente, consideró que no hay punto de comparación entre lo que se presupuestó para el proyecto del Metrobús en La Laguna y lo que se ha dicho que va a costar la construcción de una potabilizadora del agua de la presa Francisco Zarco que llegaría a la región.

El primero significa una inversión de por lo menos 150 millones de pesos para el proyecto base en Gómez Palacio y Lerdo, mientras que el segundo tendría un costo de 2 mil 130 millones de pesos.

“Eso es poner a los laguneros en una falsa disyuntiva, la Comarca Lagunera no merece que te digan que solamente tienes opción a una cosa o a la otra, sobre todo cuando hay tal disparidad en los recursos”, señaló.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a petición de los ciudadanos, los recursos que se usarían para el Metrobús de La Laguna, entre los estados de Durango y Coahuila, serán empleados para llevar agua a esa zona.

"La gente no aceptó el Metrobús, no lo acepta, la mayoría ya sea a mano alzada o en urnas, lo cierto es que la gente no quiere ese obra", señaló sobre este proyecto que ya estaba autorizado y uniría las ciudades de Torreón, Coahuila, y de Gómez Palacio y Lerdo, Durango.

Sobre las declaraciones del Ejecutivo federal, el regidor electo dijo que: “parece ser que él tiene un convencimiento del cual no va a salir, él dice que a mano alzada o en consulta la gente no lo quiere, pero me parece que bajo ninguna circunstancia y por lo que se ha visto, los laguneros estamos en esa posición de decir: ‘no, no queremos en absoluto el tema del Metrobús porque queremos otras cosas’, los laguneros nos merecemos las obras que necesite la Comarca Lagunera, sean de transporte público, de movilidad o de agua potable”.