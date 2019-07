Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo podrían protagonizar Chicago

Si bien la periodista Martha Figueroa reveló en su programa de televisión Con permiso, que la actriz y cantante chiapaneca Bibi Gaytán sería la protagonista de la nueva versión del musical Chicago, la oficina de prensa de OCESA Teatro señaló que esa es información inexacta y pronto revelarán los nombres de los actores que formarán parte de ese montaje.

Una fuente allegada a la producción de Chicago, señaló que efectivamente Bibi Gaytán presentó una muy buena audición, al igual que Cynthia Rodríguez, novia de Carlos Rivera, la cual dejó impresionados a los directores de casting, pero que aún no hay un nombre definido.

Sobre la posibilidad de que Bianca Marroquín realice algunas funciones, aseguró que los productores del musical se encuentran en negociaciones con la estrella mexicana para que esto sea una realidad.

De confirmarse el nombre de Bibi dentro del elenco, sería su regreso a los escenarios teatrales después de 15 años, ya que en 2004 protagonizó al lado de su esposo Eduardo Capetillo el musical Amor sin barreras, bajo la producción de Gerardo Quiroz.

Según palabras de Figueroa, Bibi estaría compartiendo escena con María León y el actor cubano Pedro Moreno, quien ha participado en teatro en el musical Mame (2015), mientras la ex vocalista de Playa Limbo ha hecho lo propio en Hoy no me puedo levantar (2014). Moreno tendría un alternante, nada más y nada menos que Eduardo Capetillo, que siempre hace pareja con Gaytán en la ficción.

"¿Qué dijeron ustedes, Eduardo Capetillo ya le dio permiso? Pues sí pero porque él también va a salir en la obra. Él dijo que sí podía estar Bibi en la obra, pero que él iba a alternar con Pedro Moreno y como en la obra no hay besos, entonces por eso le dieron permiso a Bibi de estar", agregó la periodista en dicho programa.