Alex Rodríguez dedica emotivo video a 'JLo' por su cumpleaños

Alex Rodríguez muestra su lado romántico al dedicarle un mensaje a Jennifer Lopez por su cumpleaños 50.

JLo acaba de cumplir 50 años y lo celebró de una manera un tanto sobria, sin mucha opulencia y con una pequeña fiesta sorpresa en el camerino antes de dar su presentación en Orlando por la gira It's My Party: The Live Celebration la cual la programó justamente para celebrar su medio siglo de vida en los escenarios.

Alex Rodríguez, exjugador de béisbol y actual pareja de la cantante, fue el encargado de darle la sorpresa acompañada de un cartel gigante donde personas allegadas a JLo dedicaron mensajes llenos de cariño y de felicitaciones.

Pero la gran sorpresa llegó cuando Alex publicó un video en Instagram donde aparecen momentos que ha vivido JLo con él desde que comenzara su relación hace un par de años, se mezclan pequeños clips de conciertos de la cantante y momentos de pareja.

El exbeisbolista le dedica un excelente cumpleaños, además de decirle "Tú eres la mejor en lo que haces, la mejor compañera, la mejor hija, la mejor madre, la mejor artista" para rematar con un "te quiero mucho".

El video, con una duración de minuto y medio, termina con una imagen de la gran familia que han formado, además de una fotografía donde se muestra el momento exacto en que él le propone matrimonio en la playa.