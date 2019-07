Taylor Swift estrena el tema The Archer de su nuevo disco Lover

La estrella del pop Taylor Swift ha lanzado The Archer, un nuevo tema que incluirá su próximo disco, Lover, que verá la luz el próximo 23 de agosto.

Lover contará con 18 canciones, de las cuales hasta ahora solo se conocía el single ME!, publicado en abril junto a Brendon Urie, (cantante del grupo Panic! At the Disco), y You Need To Calm Down, que se estrenaba en junio.

Lover, album out August 23. Cover shot by the artistic genius that is @valheria123 Pre-add, pre-save, pre-order (all the pre stuff you feel like doing) Can’t wait for you to hear this. https://t.co/SGjcCUYZdM pic.twitter.com/IPy54raQUF — Taylor Swift (@taylorswift13) June 13, 2019

Tanto las canciones publicadas hasta ahora como el videoclip de ME!, parecen señalar un cambio de estilo para la cantante, que en su último trabajo, reputation (2017), apostó por un estilo más oscuro y complejo.

El nuevo trabajo parece tener un aire más divertido y romántico con un entorno de fantasía. Swift, que comenzó en la música en el country, cumplirá 30 años en diciembre y ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global del pop.

La cantante, que cuenta con diez Grammy, tiene 83 millones de seguidores en Twitter y 118 millones en Instagram, y forma parte del reparto de la película Cats, basada en el exitoso musical homónimo de Broadway y que llegará a la gran pantalla en diciembre.