Dice adiós a los papeles de sufrida

La cantante y actriz Maité Perroni le dijo adiós a sus papeles de mujer sufrida y abnegada, de ser una niña buena para dar paso a los que son totalmente opuestos, como el de una mujer que quiere dar un cambio a su vida marital y por ello se sumergirá al lado de su pareja en el sexo consentido a través de las relaciones swinger.

Su nuevo reto actoral es interpretar a una mujer swinger en la sensual serie El juego de las llaves, que protagoniza junto a Sebastián Zurita, Horacio Pancheri, Fabiola Campomanes y Marimar Vega, entre otros.

"Es una mujer que empieza a vivir todo un conflicto a partir de la decisión que toma de ser swingers ella y su esposo.

"Entonces, empezamos a ver una mujer real, una mujer que un día piensa una cosa, otro día piensa otra, se vuelve contradictoria.

"Es muy apasionada y sabe que tiene qué hacer algo diferente en su matrimonio. Le da miedo, pero al mismo tiempo, es una mujer sexual, una mujer con deseos, pero le da miedo el cambio", dijo a People en Español.

Cabe decir que la serie se estrenará el próximo 16 de agosto. A la pregunta de que si ella estaría dispuesta a entrar en este tipo de relaciones, manifestó: "No, todavía no duro 20 años con alguien, todavía no ha llegado ese momento", asegura entre risas.

Finalmente, sobre un posible reencuentro con sus compañeros de RBD, Maité comentó: "No, cada quien está en proyectos diferentes, cada quien está en otra etapa, ni ahorita ni nunca se ha planteado realmente un reencuentro", enfatizó.

Maité saltó a la fama en 2004 interpretando el papel de "Lupita Fernández" en la telenovela mexicana Rebelde.

Internacionalmente, fue conocida como una de las integrantes del grupo. Desde 2013, inició una carrera como solista interpretando una fusión de ritmos latinos.