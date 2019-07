Califica como demagogia acciones de AMLO

Como "demagogia" calificó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, los anuncios que realizó el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, esto respecto a la construcción de un acueducto desde las presas para abastecer de agua a La Laguna, pero a costa del proyecto Metrobús.

El alcalde de Torreón celebró el hecho de que por fin el Gobierno federal tome en cuenta la demanda de la población respecto al tema del agua. Dijo que se trataba de una situación que debía resolverse desde hace años, aunque advirtió que la cancelación del Metrobús en La Laguna de Durango sería una situación lamentable por tratarse de un proyecto metropolitano.

"Yo lo dije en su momento, no puedes venir aquí y en un mitin hacer una mala consulta y decir 'se cancela esto', no hay anuncios de obra federal en la Comarca Lagunera, y sí viene a anunciar una cancelación de la inversión que ya estaba etiquetada y programada para La Laguna de Durango, en un proyecto metropolitano, es una pena que de esa manera se decidan las cosas, ojalá se haga una consulta seria, primero que le pregunten a la gente si está de acuerdo con el servicio que presta el transporte público en la Comarca Lagunera".

Zermeño Infante además criticó la forma de definir proyectos de parte de López Obrador, al señalar que la cancelación del Metrobús "no es una consulta abierta, técnica o imparcial", por lo que llama una vez más a que el Gobierno federal reconsidere ambos proyectos y los pueda ejecutar en beneficio de los laguneros, tanto de Durango como de Coahuila.

"Claro que nos hacen falta hospitales aquí en Torreón, en Gómez Palacio, y nos hace falta arreglar el problema del agua, que no nos digan que no se hace el Metrobús porque a cambio de eso va a haber inversiones en otras cosas, tiene que haberlas; yo digo que a La Laguna se le respete, y si no hacemos los laguneros que nos respeten, van a seguir haciendo con nosotros lo que quieran", sentenció.