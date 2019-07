Rodríguez quiere seguir siendo titular con Santos

Tras la contundente victoria ante Chivas, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna recibió un día de descanso y ayer retomaron sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo, donde comenzaron la preparación rumbo al partido ante los Bravos de Ciudad Juárez.

El plantel dirigido por el uruguayo Guillermo Almada reportó temprano a las instalaciones de su cuartel general, el TSM, para en punto de las 8:00 horas iniciar la práctica con ejercicios regenerativos, luego del esfuerzo realizado en el partido de debut en el torneo Apertura 2019. Una vez terminada la actividad en el gimnasio del complejo Albiverde, los futbolistas bajaron a las canchas de entrenamiento para desarrollar movimientos tácticos, bajo las órdenes del entrenador Almada; esta mañana, los Guerreros continuarán con su preparación rumbo al encuentro de la jornada 2.

Al término de la práctica matutina, el defensa central Hugo Isaac Rodríguez, atendió a los medios de comunicación para brindar sus impresiones del equipo tras la primera fecha, en la que se presentaron de la mejor manera ante sus aficionados y la intención de continuar con los resultados positivos en casa, al recibir a Juárez FC, equipo que durante el torneo anterior militaba en el Ascenso MX: "es una oportunidad para ir afianzando que, en casa vamos a ser muy fuertes y vamos por los seis puntos en los dos juegos de local porque son importantes para un gran inicio. Es importante ganar en casa porque aquí nadie nos puede sacar puntos", expresó.

Rodríguez se ganó durante la pretemporada su lugar en el once titular de los Guerreros, cumpliendo de buena manera durante el partido de la jornada 1, aunque sabe que debe mantenerse en concentración y en buen nivel, pues el refuerzo Félix Torres es una dura competencia por ese lugar en la zaga central: "yo me sentí muy bien en lo particular, me siento contento por el resultado pero sabiendo que esto apenas está empezando y lo más complicado es lo que viene. Creo que no tengo margen de error, voy partido a partido y con las victorias y haciendo un buen trabajo, yo puedo seguir con la titularidad", sentenció.

El nacido en Guadalajara, reconoció que la preparación para el duelo ante Chivas fue bastante intensa y al entrar a la cancha estaban conscientes de las fortalezas de la ofensiva Rojiblanca, además de que el trabajo durante los juegos de pretemporada, le sirvió para tener un buen entendimiento con su compañero en la defensa central, lo cual fue fundamental para dejar imbatida su portería: "pudimos mantener un orden atrás, nos hablamos mucho durante la semana con Matheus (Dória) para saber cómo contrarrestar lo que podría ofrecer Chivas, para mantener el cero", declaró.

Hugo quedó satisfecho tras su actuación ante los tapatíos, por lo que desea seguir con el mismo paso en lo individual y en lo colectivo, para lo que deberá redoblar esfuerzos ante un rival fronterizo, que se espera oponga mayor resistencia que las Chivas: "a repetir la victoria y a repetir la titularidad. Tenemos que esperar la mejor versión de Juárez, ahora un equipo más completo que en su primer jornada. Tenemos que ir a matarlos, no podemos tener confianza y hay que saber que aquí nadie nos puede sacar ningún punto", culminó.