Mantienen horarios durante vacaciones

Aunque algunos ciudadanos señalaron que al menos en la plaza principal de Lerdo hay acumulamientos de basura después del mediodía (fuera del horario habitual), la Dirección de Servicios Públicos asegura que durante el periodo vacacional de verano el servicio de recolección se ofrece a la población de forma normal.

Luis Gerardo Mauricio Núñez, director de dicha dependencia, declaró que este servicio se ofrece en los días y horarios establecidos para cada una de las rutas, tanto de zona Centro, colonias de la periferia y comunidades rurales (incluyendo espacios públicos), a fin de evitar molestias a los habitantes.

El funcionario señaló que actualmente se cuenta con un total de 20 camiones recolectores mediante los cuales se ofrece el servicio de recolección de basura en las 22 rutas establecidas para dicho trabajo. Según dice, estas unidades "son suficientes para ofrecer el servicio de manera normal".

"¨Debemos destacar que durante el periodo vacacional se incrementa de manera considerable la generación de basura, aunado a que la rutina en los hogares no es la misma que durante el periodo de clases y por consiguiente en algunos sectores las amas de casa no sacan la basura en el horario habitual, estas dos situaciones generan ciertos problemas que no pasan a mayores, en los cuales trabajamos para ofrecer un mejor servicio, expresó Mauricio Núñez.

Mencionó que de ser necesario, se reforzará el servicio de recolección de basura con el apoyo de trailas o camionetas.

El director de Servicios Públicos indicó que ante cualquier deficiencia, la ciudadanía puede realizar el reporte correspondiente al teléfono 8712-51-44-34 o también pueden ingresar a la página de Facebook: Servicios Públicos Lerdo, donde se tomará la queja para su debida atención.

Esta semana, El Siglo de Torreón informó que algunos ciudadanos se inconformaron porque regularmente el servicio de recolección de basura acude por las mañanas a la zona Centro para retirar la basura, pero en estos últimos días, al menos hasta casi la una de la tarde, los montones de desechos continuaban sobre este paseo público a la altura de la avenida Madero.

Por este motivo, refirieron que había malos olores que se desprendían de estos acumulamientos, ya que el día anterior fue domingo y se incrementa el número de asistentes a la plaza principal.

Mientras en las calles de la misma zona Centro, el servicio de limpieza se lleva a cabo por parte de camiones recolectores, la basura de la plaza principal se retira por empleados del Municipio a bordo de camionetas tipo pickup, ya que es mucha la cantidad de desechos que ahí se generan, sobre todo los fines de semana.